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https://tr.sputniknews.com/20211106/temizlik-iscisi-michael-fikret-michael-jackson-danslariyla-arkadaslarini-motive-ediyor-1050548159.html
Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor
Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor
Uşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T21:50+0300
2021-11-06T21:55+0300
yaşam
michael jackson
dans
uşak
temizlik işçisi
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Uşak Belediyesi’nde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu ölen Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın dansları ile dikkat çekiyor.Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson’un danslarından figürler yaparak mesai arkadaşlarına küçük gösteriler yapan Ayvalı, neşe ve moral kaynağı oluyor. Arkadaşları da Ayvalı’ya alkışlarla destek veriyor.1990 yılından bu yana Michael Jackson’ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerinin. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor" dedi.Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu da belirten Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğu ortamda hoş bir hava oluştuğunu söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin ‘Michael Fikret’ ile daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp, biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi.
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michael jackson, dans, uşak, temizlik işçisi

Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor

21:50 06.11.2021 (güncellendi: 21:55 06.11.2021)
© DHAUşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, yaptığı küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oluyor.
Uşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, yaptığı küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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Uşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47 yaşındaki Fikret Ayvalı, yaptığı küçük gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oluyor. Arkadaşları dans gösterileri nedeniyle Ayvalı'yı 'Michael Fikret' diye çağırıyor.
Uşak Belediyesi’nde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu ölen Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın dansları ile dikkat çekiyor.
Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson’un danslarından figürler yaparak mesai arkadaşlarına küçük gösteriler yapan Ayvalı, neşe ve moral kaynağı oluyor. Arkadaşları da Ayvalı’ya alkışlarla destek veriyor.
1990 yılından bu yana Michael Jackson’ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerinin. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor" dedi.
Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu da belirten Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğu ortamda hoş bir hava oluştuğunu söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin ‘Michael Fikret’ ile daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp, biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi.
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