https://tr.sputniknews.com/20211106/temizlik-iscisi-michael-fikret-michael-jackson-danslariyla-arkadaslarini-motive-ediyor-1050548159.html

Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor

Temizlik işçisi ‘Michael Fikret’, ‘Michael Jackson’ danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor

Uşak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çevresinde hayranı olduğu ölen ABD'li popçu Michael Jackson'ın danslarını yapmasıyla tanınan 47... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T21:50+0300

2021-11-06T21:50+0300

2021-11-06T21:55+0300

yaşam

michael jackson

dans

uşak

temizlik işçisi

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Uşak Belediyesi’nde 6 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Fikret Ayvalı, hayranı olduğu ölen Amerikalı pop şarkıcısı Michael Jackson’ın dansları ile dikkat çekiyor.Temizlik için gittiği şehrin çeşitli noktalarında zaman zaman Jackson’un danslarından figürler yaparak mesai arkadaşlarına küçük gösteriler yapan Ayvalı, neşe ve moral kaynağı oluyor. Arkadaşları da Ayvalı’ya alkışlarla destek veriyor.1990 yılından bu yana Michael Jackson’ı dinlediğini ve müziklere dansla eşlik ettiğini kaydeden Fikret Ayvalı, "İyi bir enerjisi var Michael Jackson müziklerinin. Dans ederken bir anda 25 yıl geriye gidip, kendimi daha genç hissediyorum. Bu coşku içimden geliyor" dedi.Gördüğü ilgi ve destekten dolayı mutlu olduğunu da belirten Ayvalı, dans ettiğinde bulunduğu ortamda hoş bir hava oluştuğunu söyledi. Belediye temizlik işçileri de yaptıkları işin ‘Michael Fikret’ ile daha keyifli hale geldiğini, onun dansları sayesinde moral depolayıp, biraz olsun soluklanıp yorgunluklarını attıklarını söyledi.

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michael jackson, dans, uşak, temizlik işçisi