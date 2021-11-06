Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211106/tuik-tufe-bilimsel-ve-teknik-ozerklik-ile-bagimsiz-olarak-hesaplaniyor-1050532282.html
TÜİK: TÜFE, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplanıyor
TÜİK: TÜFE, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplanıyor
TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerden sahip... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T01:16+0300
2021-11-06T01:16+0300
ekonomi
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tüik
tl
enflasyon
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tcmb
akp
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamada, kurum hakkında bugün basında yer alan bir yazı üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, istatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemlerin, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu ve TÜİK'in internet sayfasından kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.TÜİK'in, TÜFE'yi herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerle sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklikle bağımsız olarak hesapladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"TÜİK'in faaliyetleri hakkında doğru bilgi almak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurumumuz her türlü iletişime açıktır. Kurumumuz tarafından eğitim amaçlı olarak rutin bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda bölge müdürleri ile konuşulduğu iddia edilen hususlar tamamen yalan ve hayal mahsulüdür. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olarak, maksatlı üretilen bu tür yalan ve iftiralarla dolu, mesleki ve ahlaki değerlerden uzak, mesnetsiz ve hayal ürünü iddialara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20211025/tuik-bitkisel-urunler-ve-sebze-uretimi-azalacak-1050145442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tüik, tl, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), tcmb, akp, para, dolar/tl

TÜİK: TÜFE, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplanıyor

01:16 06.11.2021
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AA
Abone ol
TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerden sahip olunan bilimsel ve teknik özerklikle bağımsız olarak hesaplandığını bildirdi.
Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan yazılı açıklamada, kurum hakkında bugün basında yer alan bir yazı üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, istatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemlerin, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu ve TÜİK'in internet sayfasından kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.
TÜİK'in, TÜFE'yi herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlenen verilerle sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklikle bağımsız olarak hesapladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TÜİK'in faaliyetleri hakkında doğru bilgi almak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için kurumumuz her türlü iletişime açıktır. Kurumumuz tarafından eğitim amaçlı olarak rutin bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda bölge müdürleri ile konuşulduğu iddia edilen hususlar tamamen yalan ve hayal mahsulüdür. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik olarak, maksatlı üretilen bu tür yalan ve iftiralarla dolu, mesleki ve ahlaki değerlerden uzak, mesnetsiz ve hayal ürünü iddialara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır."
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
EKONOMİ
TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak
25 Ekim, 11:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:18ABD'de, siyah Ahmaud Arbery'nin cinayet davası zorlu jüri seçiminin ardından başladı
02:05İYİ Partili Türkkan özür diledi: Hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım
01:54ABD'de binlerce istihbarat çalışanı aşı olmadıkları için işten çıkarılabilir
01:46ABD'li gökbilimciler uzay araştırmaları için 100 kat daha hassas teleskop gerektiğini belirtti
01:38'İslamabad, Pakistan Talibanı'ndan silah bırakmasını istedi' iddiası: Afgan Talibanı devrede
01:245. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
01:19Pentagon: Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki eylemlerini izliyoruz
01:19Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
01:16Biden, Obama ve Bush, Colin Powell'ın cenaze törenine katıldı
01:16TÜİK: TÜFE, bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplanıyor
01:02Anadolu Efes, Zenit'e farklı yenildi
01:02TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı
00:55'Kadın cinayeti' temalı Cadılar Bayramı düzenleyen şirkete dava
00:55Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı
00:50Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
00:47Ünlü yönetmen, Harry Potter’ın devam filmi için yeşil ışık yaktı
00:37BM Güvenlik Konseyinden Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı
00:25Karamollaoğlu: Siyasetin dili, hakaret, küfür ve aşağılama ifadelerinden arınacak
00:24Biden'ın Avrupa ziyaretine eşlik eden bir kişide Kovid-19 çıktı
00:05Kılıçdaroğlu'ndan, kağıt toplayıcılarla görüşen İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik