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https://tr.sputniknews.com/20211106/turk-eczacilari-birligi-645-ilacin-temininde-sikinti-yasaniyor-onlem-alinmazsa-sayi-artacak-1050541371.html
Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak
Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak
Türk Eczacıları Birliği, 645 ilacın temininde sıkıntı yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, euro kuru ayarlamasının yılda bir kez yerine belirli aralıklarla... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:20+0300
2021-11-06T14:19+0300
yaşam
ilaç
kriz
türk eczacıları birliği (teb)
türkiye eczacılar birliği
tedarik
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Türk Eczacıları Birliği (TEB) piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor" denildiŞu anda 645 ilaçta sıkıntı yaşandığı belirtilen açıklamada "Eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor. Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır" ifadelerine yer verildi.'İlaç kuru güncel hale getirilmeli'Güncel ilaç ve euro kuru arasındaki farkın, piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun tekrarlanmaması için şu önerilerde bulunuldu:"İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir. Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hale getirilmelidir.'İlaç yokluğu uyarı sistemi kurulmalı'İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli, belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır.Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir 'ilaç yokluğu uyarı sistemi' kurmalıdır. İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır."
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ilaç, kriz, türk eczacıları birliği (teb), türkiye eczacılar birliği, tedarik

Türk Eczacıları Birliği: 645 ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor, önlem alınmazsa sayı artacak

14:20 06.11.2021
© Pixabayİlaç, hap
İlaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© Pixabay
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Türk Eczacıları Birliği, 645 ilacın temininde sıkıntı yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, euro kuru ayarlamasının yılda bir kez yerine belirli aralıklarla yapılması gerektiği kaydedildi.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) piyasada bulunamayan bazı ilaçlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sahadan, eczacı kooperatiflerimizden, meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler, piyasada pek çok ilacın bulunmadığını gösteriyor" denildi
Şu anda 645 ilaçta sıkıntı yaşandığı belirtilen açıklamada "Eczacılarımız ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşıyor. Halk sağlığını tehdit eden bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizi derinleşecek, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacaktır" ifadelerine yer verildi.

'İlaç kuru güncel hale getirilmeli'

Güncel ilaç ve euro kuru arasındaki farkın, piyasada bulunamayan ilaç sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun tekrarlanmaması için şu önerilerde bulunuldu:
"İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir. Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hale getirilmelidir.

'İlaç yokluğu uyarı sistemi kurulmalı'

İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli, belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır.

Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir. Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir 'ilaç yokluğu uyarı sistemi' kurmalıdır. İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır."
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