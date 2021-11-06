https://tr.sputniknews.com/20211106/turkiye-disislerinden-sierra-leonedeki-patlamada-olenler-icin-taziye-mesaji-1050549634.html

Türkiye Dışişleri'nden Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri'nden Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için taziye mesajı yayınladı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T23:53+0300

2021-11-06T23:53+0300

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dünya

türkiye

sierra leone

dışişleri bakanlığı

patlama

taziye

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.

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türkiye, sierra leone, dışişleri bakanlığı, patlama, taziye