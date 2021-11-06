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https://tr.sputniknews.com/20211106/turkiye-disislerinden-sierra-leonedeki-patlamada-olenler-icin-taziye-mesaji-1050549634.html
Türkiye Dışişleri'nden Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri'nden Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için taziye mesajı yayınladı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T23:53+0300
2021-11-06T23:53+0300
2021-11-06T23:53+0300
dünya
türkiye
sierra leone
dışişleri bakanlığı
patlama
taziye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.Açıklamada, "Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.
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türkiye, sierra leone, dışişleri bakanlığı, patlama, taziye
Türkiye Dışişleri'nden Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada,
Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama
sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada,
"Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.