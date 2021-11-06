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Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-06T20:38+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
can kaybı
fahrettin koca
vaka
kovid-19
koronavirüs testi
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.59 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" ifadelerini kullandı.
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koronavirüs, türkiye, can kaybı, fahrettin koca, vaka, kovid-19, koronavirüs testi

Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

20:20 06.11.2021 (güncellendi: 20:38 06.11.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSEİstanbul - koronavirüs - Türkiye
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 584 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.19, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.59 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 311 bin 720 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" ifadelerini kullandı.
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