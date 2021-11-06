https://tr.sputniknews.com/20211106/van-merkezli-feto-operasyonu-9-gozalti-1050536702.html

Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T09:35+0300

2021-11-06T09:35+0300

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türkiye

van

gözaltı

yakalama kararı

fetö

yakalama

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “TSK ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/belge bulunan şüphelilere, ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında ifade ve tespitler bulunan toplam 9 şüpheli şahsa yönelik, ilimiz merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahıs adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış olup 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

türkiye

van

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van, gözaltı, yakalama kararı, fetö, yakalama