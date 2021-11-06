https://tr.sputniknews.com/20211106/zelenskiy-skandal-oligark-yasasini-imzaladi-1050534726.html

Zelenskiy, tartışmalı ‘oligark’ yasasını imzaladı

Zelenskiy, tartışmalı ‘oligark’ yasasını imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zenginlerin siyaset üzerindeki etkisini yok etmeyi amaçlayan ve parlamento tarafından kabul edilen ‘Oligarklar yasa... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T03:41+0300

2021-11-06T03:41+0300

2021-11-06T03:45+0300

dünya

ukrayna

oligark

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasi, hukuk ve eşitliktir. Büyük işletmeler ve politikacılar arasındaki ilişkiyi temelden değiştiren anti-oligark yasasını imzaladı. Artık tüm ekonomi aktörleri, kanun önünde eşit olacak ve kendilerine siyasi ayrıcalıklar satın alamayacak. Yasanın çiğnenmesine izin vermeyeceğiz!” diye yazdı.Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak. Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.

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ukrayna, oligark, vladimir zelenskiy