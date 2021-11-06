Zelenskiy, tartışmalı ‘oligark’ yasasını imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasi, hukuk ve eşitliktir. Büyük işletmeler ve politikacılar arasındaki ilişkiyi temelden değiştiren anti-oligark yasasını imzaladı. Artık tüm ekonomi aktörleri, kanun önünde eşit olacak ve kendilerine siyasi ayrıcalıklar satın alamayacak. Yasanın çiğnenmesine izin vermeyeceğiz!” diye yazdı.Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak. Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zenginlerin siyaset üzerindeki etkisini yok etmeyi amaçlayan ve parlamento tarafından kabul edilen ‘Oligarklar yasa tasarısı'nı imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasi, hukuk ve eşitliktir. Büyük işletmeler ve politikacılar arasındaki ilişkiyi temelden değiştiren anti-oligark yasasını imzaladı. Artık tüm ekonomi aktörleri, kanun önünde eşit olacak ve kendilerine siyasi ayrıcalıklar satın alamayacak. Yasanın çiğnenmesine izin vermeyeceğiz!” diye yazdı.
Devlet Başkanı Zelenskiy’in teklifi üzerine Rada’da kabul edilen ‘Oligarklar Hakkında’ yasa tasarısına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, hangi işadamına ‘oligark’ statüsünün verileceğine karar verecek ve özel kayıt tutacak.
Oligark statüsü alan işadamlarına, siyasi partilere mali destek sağlamaları ve büyük özelleştirme tesislerin alıcısı olmaları yasaklanacak.