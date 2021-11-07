https://tr.sputniknews.com/20211107/ak-partili-yavuz-oylarimiz-ile-tayyip-beye-destek-verdigimiz-icin-hanelerimize-sevap-yaziliyor-1050549864.html

AK Partili Yavuz: Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor

AK Partili Yavuz: Oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T00:05+0300

2021-11-07T00:05+0300

2021-11-07T00:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

ağrı

oy

ali ihsan yavuz

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Ağrı'da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, il protokol üyeleri ile beraber kültür ve kongre merkezinde partililerle bir araya geldi.Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğunu söyleyen Yavuz, "20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor" dedi.Yavuz, "Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızda tutmak en büyük iştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır. Bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı diye sorduklarında buradan İstanbul’a köprü olacak kadar şey yaptı diyebiliriz. 2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. 'Yeter be kardeşim' diyor. 'Ne irticası, ben de imam hatipliyim. Ne başörtüsü benim eşimin de başı kapalı. Kapalısı var, açığı var. Yeter artık' diyor. O günden sonra irtica kavramı Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelmiyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ağrı, oy, ali ihsan yavuz