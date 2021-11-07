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Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor
Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor
Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T05:29+0300
2021-11-07T05:29+0300
ekonomi
altın
gram altın
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Uzun zamandır yükselen fiyatlarıyla gündemde yerini alan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. Alış ve satışta anlık değişen fiyatlar sirkülasyonu engellerken kuyumcu esnafı piyasanın düzelmesini bekliyor. Birçok vatandaşın altın fiyatlarının daha çok yükseleceğini veya düşeceğini düşünmesinden dolayı beklemede olduğunu belirten kuyumcu esnafı, dalgalı grafiğin de etkisinin olduğunu belirtti.'Gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu'Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Semih Soyat, altın fiyatında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu söyledi. Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini belirten Soyat, “Piyasada şu an aşırı bir dalgalanma var. Bu da insanları kararsızlığa sürüklüyor. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini tahmin eden iki ayrı kesim var. Onun için şu anda satacak olan yükselecek diye satmıyor. Alacak olan da düşecek diye almıyor. İlerisi için biz de öngörüde bulunamıyoruz. Düşer veya yükselir şeklinde net bir şey söylememiz çok zor. Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik var. Türk lirası bazında konuşursak gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu. Bu da takip eden vatandaşta tedirginlik oluşturuyor” dedi.
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altın, gram altın

Altın piyasası vatandaşı tedirgin ediyor

05:29 07.11.2021
© İHA / İHASon günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor.
Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA / İHA
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Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor.
Uzun zamandır yükselen fiyatlarıyla gündemde yerini alan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor. Alış ve satışta anlık değişen fiyatlar sirkülasyonu engellerken kuyumcu esnafı piyasanın düzelmesini bekliyor.
Birçok vatandaşın altın fiyatlarının daha çok yükseleceğini veya düşeceğini düşünmesinden dolayı beklemede olduğunu belirten kuyumcu esnafı, dalgalı grafiğin de etkisinin olduğunu belirtti.

'Gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu'

Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Semih Soyat, altın fiyatında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu söyledi.
Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini belirten Soyat, “Piyasada şu an aşırı bir dalgalanma var. Bu da insanları kararsızlığa sürüklüyor. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini tahmin eden iki ayrı kesim var. Onun için şu anda satacak olan yükselecek diye satmıyor. Alacak olan da düşecek diye almıyor. İlerisi için biz de öngörüde bulunamıyoruz. Düşer veya yükselir şeklinde net bir şey söylememiz çok zor. Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik var. Türk lirası bazında konuşursak gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu. Bu da takip eden vatandaşta tedirginlik oluşturuyor” dedi.
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