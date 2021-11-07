https://tr.sputniknews.com/20211107/ankarada-gbt-kontrolu-yapildigi-sirada-bayilan-kisi-hastanede-hayatini-kaybetti-1050551723.html

Ankara’da GBT kontrolü yapıldığı sırada bayılan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Ankara’da GBT kontrolü yapıldığı sırada bayılan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Ankara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T04:05+0300

2021-11-07T04:05+0300

2021-11-07T04:05+0300

türkiye

ankara

baygınlık

gbt

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Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T. Gece Kartalları'nın GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü. Olay yerinden bulunan gece kartalları 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.’yi çevredeki hastaneye sevk etti. Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.’nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.

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ankara, baygınlık, gbt