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Ankara’da GBT kontrolü yapıldığı sırada bayılan kişi, hastanede hayatını kaybetti
Ankara’da GBT kontrolü yapıldığı sırada bayılan kişi, hastanede hayatını kaybetti
Ankara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T04:05+0300
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ankara
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Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T. Gece Kartalları'nın GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü. Olay yerinden bulunan gece kartalları 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.’yi çevredeki hastaneye sevk etti. Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.’nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.
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ankara, baygınlık, gbt

Ankara’da GBT kontrolü yapıldığı sırada bayılan kişi, hastanede hayatını kaybetti

04:05 07.11.2021
© İHA / GÖKŞEN EFE - HİDAYET TÜRKYILMAZAnkara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada bayıldı. Bayılan kişi hastanede hayatını kaybederken, çakmak gazı çektiği iddia edildi.
Ankara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada bayıldı. Bayılan kişi hastanede hayatını kaybederken, çakmak gazı çektiği iddia edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA / GÖKŞEN EFE - HİDAYET TÜRKYILMAZ
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Ankara’nın Sincan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oturan bir kişi Gece Kartalları'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) yapmak için yanına geldiği sırada bayıldı. Bayılan kişi hastanede hayatını kaybederken, çakmak gazı çektiği iddia edildi.
Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Turgut Özal Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyle birlikte parkta oturan V.T. Gece Kartalları'nın GBT yapmak için yanlarına geldiği esnada bayılarak yere düştü.
Olay yerinden bulunan gece kartalları 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Sağlık ekipleri V.T.’yi çevredeki hastaneye sevk etti. Doktorların yaptıkları ilk müdahaleye rağmen V.T. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, V.T.’nin çakmak gazı çektiği iddia edildi.
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