https://tr.sputniknews.com/20211107/bahar-candan-asgari-ucretliler-dolarla-bir-sey-almasin-1050565121.html

Bahar Candan: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın

Bahar Candan: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin"... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T19:31+0300

2021-11-07T19:31+0300

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bahar candan

yaşam

asgari ücret

ekonomi

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Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında Nihat Doğan, programa konuk olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a 'asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesinin ne olduğunu' sordu. Candan soruya "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" yanıtını verdi.Programın bir diğer ismi Seyhan Soylu ise Bahar Candan'a "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum hem öğreniyorum" dedi.

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bahar candan, asgari ücret, ekonomi