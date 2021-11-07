Bahar Candan: Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın

Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında Nihat Doğan, programa konuk olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a 'asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesinin ne olduğunu' sordu. Candan soruya "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" yanıtını verdi.Programın bir diğer ismi Seyhan Soylu ise Bahar Candan'a "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum hem öğreniyorum" dedi.
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" dedi.
Flash Tv'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programında Nihat Doğan, programa konuk olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a 'asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesinin ne olduğunu' sordu. Candan soruya "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" yanıtını verdi.
Programın bir diğer ismi Seyhan Soylu ise Bahar Candan'a "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin" sorusuna ise Candan "Benim bakanlarla aram iyi, sohbet etmeyi çok severim. Sohbet ederken de hem eğleniyorum hem öğreniyorum" dedi.