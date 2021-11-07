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Bakan Akar: Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygılı davranmak boynumuzun borcudur
Bakan Akar: Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygılı davranmak boynumuzun borcudur
Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T17:23+0300
2021-11-07T17:56+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki ‘sancak tevdi töreni’ne katıldı. Törende konuşan Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi. Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını aktaran Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır" dedi.
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hulusi akar, şehit, son dakika

Bakan Akar: Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygılı davranmak boynumuzun borcudur

17:23 07.11.2021 (güncellendi: 17:56 07.11.2021)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki ‘sancak tevdi töreni’ne katıldı.
Törende konuşan Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.
Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor. Artık kaçacak yerlerinin olmadığını teröristlerin ele başları da ifade etmeye başladı. Biz terörü bitirmekte kararlıyız. 40 seneden beri ülkemizin ve milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız."

Operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını aktaran Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır" dedi.
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