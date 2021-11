Bakan Akar: Şehit ailelerimize ve gazilerimize saygılı davranmak boynumuzun borcudur

https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-akar-sehit-ailelerimize-ve-gazilerimize-saygili-davranmak-boynumuzun-borcudur-1050563262.html

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki ‘sancak tevdi töreni’ne katıldı. Törende konuşan Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi. Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını aktaran Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır" dedi.

