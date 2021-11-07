https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-akardan-iran-sinirinda-inceleme-1050560350.html

Bakan Akar’dan İran sınırında inceleme

Bakan Akar’dan İran sınırında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulundu. Akar, Sonrasında... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:17+0300

2021-11-07T15:17+0300

2021-11-07T15:17+0300

savunma

recep tayyip erdoğan

iran

türkiye

hulusi akar

sınır

inceleme

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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.Bakan Akar 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ‘sancak tevdi törenine’ de katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde askerlere hitap etti.

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recep tayyip erdoğan, iran, türkiye, hulusi akar, sınır, inceleme