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Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
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Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211106/iyi-partili-turkkan-ozur-diledi-hic-yapmamam-gereken-bir-seyi-yapmisim-1050533601.html
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türkiye, süleyman soylu, lütfü türkkan

Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun

01:25 07.11.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (fotoğrafta), HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."
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