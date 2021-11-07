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Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T01:25+0300
2021-11-07T01:25+0300
2021-11-07T01:25+0300
politika
türkiye
süleyman soylu
lütfü türkkan
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Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211106/iyi-partili-turkkan-ozur-diledi-hic-yapmamam-gereken-bir-seyi-yapmisim-1050533601.html
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türkiye, süleyman soylu, lütfü türkkan
Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a: Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."