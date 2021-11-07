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https://tr.sputniknews.com/20211107/bazi-balik-turleri-tescil-edildi-1050554786.html
Bazı balık türleri tescil edildi
Bazı balık türleri tescil edildi
Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T10:39+0300
2021-11-07T10:39+0300
ekonomi
gıda
canlı
tescil
tarım ve orman bakanlığı
balık
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi.Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/rizede-8-ton-300-kilogram-baliga-el-konuldu-1050420213.html
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gıda, canlı, tescil, tarım ve orman bakanlığı, balık

Bazı balık türleri tescil edildi

10:39 07.11.2021
© AAbalık - balık türleri
balık - balık türleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi.
Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.
balık - istavrit - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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