https://tr.sputniknews.com/20211107/bazi-balik-turleri-tescil-edildi-1050554786.html

Bazı balık türleri tescil edildi

Bazı balık türleri tescil edildi

Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T10:39+0300

2021-11-07T10:39+0300

2021-11-07T10:39+0300

ekonomi

gıda

canlı

tescil

tarım ve orman bakanlığı

balık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050554761_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ea14a1060765a6df018ac284432c21d6.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi.Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/rizede-8-ton-300-kilogram-baliga-el-konuldu-1050420213.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gıda, canlı, tescil, tarım ve orman bakanlığı, balık