https://tr.sputniknews.com/20211107/belediye-baskani-ve-esnaf-ozel-goruntuleri-sosyal-medyaya-sizan-bir-aileyi-ilceden-kovdu-1050568257.html

Belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu

Belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu

Çankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T23:04+0300

2021-11-07T23:04+0300

2021-11-07T23:28+0300

türkiye

çankırı

esnaf

belediye

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın makamında toplanan muhtar ve esnaftan oluşan bir grup, A.A. adlı bir kişiden ilçeyi terk etmesini istedi. Evini ve dükkanını boşaltan A.A. adlı kişi, ailesiyle birlikte ilçeden taşındı. Mustafa Lafcı olayı doğruladı.Yeniçağ'dan Baran Furkan Gül'ün haberine göre Eldivan'da esnaflık yapan A.A.'nın eşi ile çektikleri özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine 'ahlaksız teklifte' bulunduğunu söyledi.'Muhtar, 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dedi'Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı.A.A. şöyle konuştu: Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.'17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor'Toplantıdan bir süre sonra ilçeden taşınmak zorunda kalan A.A., şunları söyledi:İlçede bulunan iş yerine de el koyulduğunu anlatan A.A., “Camları tamamen kaplanmış içerisi görünmesin diye. Kapıya da ‘kapalı’ yazısı yazmışlar. Malzemelerimi almak için gittim kilidi değiştirilmiş” dedi.Başkan Mustafa Lafcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı yalanlamadı:

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çankırı, esnaf, belediye