Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211107/belediye-baskani-ve-esnaf-ozel-goruntuleri-sosyal-medyaya-sizan-bir-aileyi-ilceden-kovdu-1050568257.html
Belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu
Belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu
Çankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T23:04+0300
2021-11-07T23:28+0300
türkiye
çankırı
esnaf
belediye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050568229_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_91fd2c77fc582117791ec1969530daaa.png
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın makamında toplanan muhtar ve esnaftan oluşan bir grup, A.A. adlı bir kişiden ilçeyi terk etmesini istedi. Evini ve dükkanını boşaltan A.A. adlı kişi, ailesiyle birlikte ilçeden taşındı. Mustafa Lafcı olayı doğruladı.Yeniçağ'dan Baran Furkan Gül'ün haberine göre Eldivan'da esnaflık yapan A.A.'nın eşi ile çektikleri özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine 'ahlaksız teklifte' bulunduğunu söyledi.'Muhtar, 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dedi'Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı.A.A. şöyle konuştu: Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.'17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor'Toplantıdan bir süre sonra ilçeden taşınmak zorunda kalan A.A., şunları söyledi:İlçede bulunan iş yerine de el koyulduğunu anlatan A.A., “Camları tamamen kaplanmış içerisi görünmesin diye. Kapıya da ‘kapalı’ yazısı yazmışlar. Malzemelerimi almak için gittim kilidi değiştirilmiş” dedi.Başkan Mustafa Lafcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı yalanlamadı:
türkiye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050568229_60:0:420:270_1920x0_80_0_0_8cb13aa52217067fddba7c7c11f74a46.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çankırı, esnaf, belediye

Belediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu

23:04 07.11.2021 (güncellendi: 23:28 07.11.2021)
© DHAÇankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla ilçeyi terk etmesini istedi.
Çankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla ilçeyi terk etmesini istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
Abone ol
Çankırı Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, eşi ile çektikleri özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir esnafın makam odasında düzenlediği toplantıyla ilçeyi terk etmesini istedi.
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın makamında toplanan muhtar ve esnaftan oluşan bir grup, A.A. adlı bir kişiden ilçeyi terk etmesini istedi. Evini ve dükkanını boşaltan A.A. adlı kişi, ailesiyle birlikte ilçeden taşındı. Mustafa Lafcı olayı doğruladı.
Yeniçağ'dan Baran Furkan Gül'ün haberine göre Eldivan'da esnaflık yapan A.A.'nın eşi ile çektikleri özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayın ardından A.A.'nın iddiasına göre ilçede fırıncılık yapan bir kişi kendileriyle görüşmek istedi. A.A., eşiyle birlikte gittiği fırıncının kendilerine 'ahlaksız teklifte' bulunduğunu söyledi.

'Muhtar, 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dedi'

Teklife tepki gösteren çift, karakola giderek fırıncıdan şikayetçi oldu. Bu şikayetin ardından Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın babası Hasan Lafcı ve mahalle muhtarı A.A.'nın dükkanına gitti ve kendisini iddiaya göre tehdit ederek belediye başkanının odasındaki toplantıya çağırdı.
A.A. şöyle konuştu:
"Başkanın babası Hasan Lafcı ve muhtar, yanlarında iki kişi ile dükkanıma geldiler. Ben gitmek istemedim. Bana 'Gelmezsen belediye önünde seni linç edecekler' dediler. Bu şekilde gittim. Kamera görüntüleri incelenirse söylediklerim doğru çıkacak."
Belediye Başkanı Lafcı'nın odasındaki toplantının videosu da ortaya çıktı. Görüntülerde Mustafa Lafcı'nın, "İlçemizde bulunan kanaat önderlerinin çoğunluğu, buradakilerin ortak kanaati, bilerek-bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanızın, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bununla ilgili olarak da herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz" ifadelerini kullandığı görülüyor.

'17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor'

Toplantıdan bir süre sonra ilçeden taşınmak zorunda kalan A.A., şunları söyledi:
"Yaşadıklarımızdan dolayı eşim çalıştığı iş yerine gidemiyor. 24 yaşındaki kızım da işine gidemiyor. Kızım hakkında da dedikodu çıkardılar. 17 yaşındaki oğlum sosyal hizmetlerde kalıyor. Yanımıza gelmek istemiyor. Oğlumu da etkiliyorlar. Görüntülerdeki kişiler tarafından ilçeyi terk etmemiz için baskı yapıldı."
İlçede bulunan iş yerine de el koyulduğunu anlatan A.A., “Camları tamamen kaplanmış içerisi görünmesin diye. Kapıya da ‘kapalı’ yazısı yazmışlar. Malzemelerimi almak için gittim kilidi değiştirilmiş” dedi.
Başkan Mustafa Lafcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı yalanlamadı:

“Buralarda Yaren kültürü vardır. Yaren Başağalarının, kaymakam, belediye başkanları kadar değeri vardır. Burada onlar da var. Mahkeme gibi bir durum söz konusu değil. Bunun talebi esnaf ve muhtarlardan geliyor. Bahsedilen videonun bir bölümünü izledim midem bulandı. Böyle bir adamın dükkanına nasıl çocuklarımızı göndereceğiz."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:05Şişli'de 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 17 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
DünPaşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor
DünIrak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
DünYolcu otobüsünde üç bavul uyuşturucu ele geçirildi
DünBelediye başkanı ve esnaf, özel görüntüleri sosyal medyaya sızan bir aileyi ilçeden kovdu
DünMansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı
DünVitor Pereira: Benim hedefim hala bu ligi kazanmak
DünHaaretz: Hafter'in oğlu gizlice İsrail'e gelerek babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı
DünGazze, yakıt sıkıntısı nedeniyle karanlığa gömüldü
DünRıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur
DünFenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi
DünBiden, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır
DünTunç Soyer: Toplu ulaşım hizmetlerinden KDV ve ÖTV alınmasın
DünKemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Yenilir yutulur bir şey değil'
DünDefine için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı
DünSelçuk Bayraktar: Şehitlerimiz tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş Aziz Milletin gözbebeğidir
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor
Dünİçişleri Bakanı Soylu direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı: 'Bi Hareketine Bakar Hayat'