https://tr.sputniknews.com/20211107/biden-irak-basbakani-kazimiye-yonelik-saldiriyi-kinadi-1050566826.html

Biden, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

Biden, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T21:51+0300

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dünya

saldırı

joe biden

kınama

mustafa el kazimi

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ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Kazımi'yi hedef alan terör saldırısını esefle kınıyorum" ifadesini kullanarak, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulmasından dolayı da mutlu olduklarını belirtti.Söz konusu terör saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Irak'ın demokratik sürecinin altını oymak için şiddete başvuranları en güçlü şekilde kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Biden, ulusal güvenlik ekibine saldırının faillerinin bulunması için Iraklı güvenlik güçlerine her türlü yardım teklifi yapmaları talimatı verdiğini kaydederek, "ABD, Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele veren Irak hükümeti ve halkının her zaman yanındadır" ifadesini kullandı.Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların, 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kaziminin-evine-siha-saldirisi-1050551537.html

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saldırı, joe biden, kınama, mustafa el kazimi