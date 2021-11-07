https://tr.sputniknews.com/20211107/bogazda-milyonlarca-dolarlik-bekleyis-1050562042.html

Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş

Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 2-3 gündür etkisi gösterin sis nedeniyle boğazlarda geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T16:23+0300

2021-11-07T16:23+0300

2021-11-07T16:26+0300

türkiye

çanakkale

marmara bölgesi

istanbul boğazı

dolar

marmara denizi

sis

gemi

boğaz

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Son günlerde Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor. Sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle Dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor.Karadeniz’den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.

https://tr.sputniknews.com/20211107/marmara-bolgesinin-tamami-icin-yogun-sis-uyarisi-1050553070.html

türkiye

çanakkale

marmara bölgesi

marmara denizi

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