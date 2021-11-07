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Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş
Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş
İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 2-3 gündür etkisi gösterin sis nedeniyle boğazlarda geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:23+0300
2021-11-07T16:26+0300
türkiye
çanakkale
marmara bölgesi
istanbul boğazı
dolar
marmara denizi
sis
gemi
boğaz
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Son günlerde Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı’nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor. Sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle Dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor.Karadeniz’den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/marmara-bolgesinin-tamami-icin-yogun-sis-uyarisi-1050553070.html
türkiye
çanakkale
marmara bölgesi
marmara denizi
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çanakkale, marmara bölgesi, istanbul boğazı, dolar, marmara denizi, sis, gemi, boğaz

Boğazda milyonlarca dolarlık bekleyiş

16:23 07.11.2021 (güncellendi: 16:26 07.11.2021)
© DHABoğaz’da milyonlarca dolarlık bekleyiş
Boğaz’da milyonlarca dolarlık bekleyiş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
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İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 2-3 gündür etkisi gösterin sis nedeniyle boğazlarda geçmek isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı. Boğaz girişlerinde gemi yığılmaları oluşurken gecikmenin zararının milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.
Son günlerde Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
İstanbul Boğazı’nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.
Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzayabiliyor.
Sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle Dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor.
Karadeniz’den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.
İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
TÜRKİYE
Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı
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