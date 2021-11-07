https://tr.sputniknews.com/20211107/cumhurbaskani-erdogan-batmanda-genclerle-bulustu-1050566504.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T21:25+0300

2021-11-07T21:25+0300

2021-11-07T22:36+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

hdp

batman

istiklal marşı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.Batman'da müstesna bir gün geçirdiklerini, ülkenin gurur abidelerinden Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, ülkenin en büyük 4. hidroelektrik yatırımı olan Ilısu Projesi'nin Batman'a çok yakıştığını dile getirdi.Erdoğan, üreteceği 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji ile ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlayacak bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.Daha sonra hükümetlerinin ve özel sektörün şehre kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:TOKİ'nin yaptığı konutlar ile Ilısu'da inşa ettikleri villalardan bahseden Erdoğan, "Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki, durdurmak için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar taviz vermedik. Onu da bir kenara biliyorsunuz oradaki tarihi eserleri yerlerinden aldık ve şu andaki yeni yerlerine taşıdık. Hele hele bir de o Küçük Saray. Küçük Saray'ı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine naklettik" dedi.'İstismar siyasetine prim vermedik'İktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettiklerini, bölgecilik yapmadıklarını, batı, doğu diye bir ayrımda bulunmadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Arap'ı ile herkesin aynı iklimin veya aynı kilimin deseni olduklarını vurguladı.'Sizlerden tek beklentimiz, devletinize güvenmeniz'"Yüreğinde memleket sevdası olan, bu topraklara dair hayalleri ve hedefi bulunan, Türkiye merkezli düşünen herkesin, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 19 yıldır fırsat vermediklerini, bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini ifade etti.Göreve geldiklerinden 76 olan üniversite sayısını 207'ye çıkardıklarını, 81 vilayetin 81'inde de üniversite olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211107/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-partili-turkkan-ile-ilgili-aciklama-yenilir-yutulur-bir-sey-degil-1050566070.html

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recep tayyip erdoğan, hdp, batman, istiklal marşı