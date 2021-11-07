Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Yenilir yutulur bir şey değil'

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan ile ilgili "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.