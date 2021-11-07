https://tr.sputniknews.com/20211107/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-partili-turkkan-ile-ilgili-aciklama-yenilir-yutulur-bir-sey-degil-1050566070.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Yenilir yutulur bir şey değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki: 'Yenilir yutulur bir şey değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfü Türkkan ile ilgili "Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T20:35+0300

2021-11-07T20:35+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

lütfü türkkan

iyi parti

şehit

küfür etmek

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İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, lütfü türkkan, iyi parti, şehit, küfür etmek