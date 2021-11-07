https://tr.sputniknews.com/20211107/define-icin-kazdigi-kuyuda-mahsur-kaldi-afad-kurtardi-1050565959.html

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

afad

define

mağara

mahsur kalma

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Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı.Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık konrtolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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afad, define, mağara, mahsur kalma