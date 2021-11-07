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https://tr.sputniknews.com/20211107/define-icin-kazdigi-kuyuda-mahsur-kaldi-afad-kurtardi-1050565959.html
Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı
Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T20:28+0300
2021-11-07T20:28+0300
yaşam
afad
define
mağara
mahsur kalma
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Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı.Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık konrtolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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afad, define, mağara, mahsur kalma

Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı: AFAD kurtardı

20:28 07.11.2021
© AADefine için kazdığı kuyuda mahsur kaldı
Define için kazdığı kuyuda mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak define ararken kazdığı kuyuda mahsur kalan K.Ş., AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyü yakınlarında K.Ş.ve arkadaşı A.Y., iddiaya göre define bulmak için bölgede bulunan bir mağaranın girişini kazmaya başladı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 20 metre kazı yapan iki arkadaştan K.Ş. kuyudan çıkamadı. Bir süre sonra arkadaşı K.Ş.'den ses alamayan A.Y. durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri K.Ş.'yi halat yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkardı.
Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde sağlık konrtolünden geçirilen K.Ş. ve A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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