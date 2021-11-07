Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şanlıurfa'da bir araya geldiği kanaat önderlerine, daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme tavsiyesinde bulundu."Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu" ifadelerini kullanan Erbaş, ilmi sırf öğrenmek ve öğretmek için yapmadıklarını, hedeflerinin İslam'ı doğru şekilde ulaştırmak, insanları yanlıştan kurtarmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde, daha fazla kişiye bunu anlatmak olduğunu bildirdi.Erbaş, "Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız. Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.'İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor'Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinden birinin uyarıcılık olduğunu kaydeden Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şanlıurfa'da bir araya geldiği kanaat önderlerine, daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme tavsiyesinde bulundu.
"Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu" ifadelerini kullanan Erbaş, ilmi sırf öğrenmek ve öğretmek için yapmadıklarını, hedeflerinin İslam'ı doğru şekilde ulaştırmak, insanları yanlıştan kurtarmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde, daha fazla kişiye bunu anlatmak olduğunu bildirdi.
Erbaş, "Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız. Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.
'İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor'
Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinden birinin uyarıcılık olduğunu kaydeden Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.