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https://tr.sputniknews.com/20211107/elon-musk-tesla-hisselerimin-yuzde-10unu-satmali-miyim-1050555499.html
Elon Musk: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?
Elon Musk: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?
Tesla ve Space X’in kurucusu sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’unun satmalı mıyım” sorusunu sordu. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T11:09+0300
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ekonomi
abd
spacex
elon musk
tesla
vergi
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Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk daha önce de tepki gösterdiği ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya atıfta bulunarak sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusunu sordu.Musk ‘sonuç ne çıkarsa çıksın uyacağını’ da belirtti.
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abd, spacex, elon musk, tesla, vergi, hisse

Elon Musk: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?

11:09 07.11.2021
© REUTERSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© REUTERS
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Tesla ve Space X’in kurucusu sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’unun satmalı mıyım” sorusunu sordu.
Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk daha önce de tepki gösterdiği ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya atıfta bulunarak sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusunu sordu.
Musk ‘sonuç ne çıkarsa çıksın uyacağını’ da belirtti.
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