Elon Musk: Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk daha önce de tepki gösterdiği ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya atıfta bulunarak sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusunu sordu.Musk ‘sonuç ne çıkarsa çıksın uyacağını’ da belirtti.
Tesla ve Space X’in kurucusu sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’unun satmalı mıyım” sorusunu sordu.
Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk daha önce de tepki gösterdiği ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya atıfta bulunarak sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusunu sordu.
Musk ‘sonuç ne çıkarsa çıksın uyacağını’ da belirtti.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.