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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Altıncı filo mutlu
© DHAAmiral Cem Gürdeniz
© DHA
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filo’sunun, sosyal medyada, TCG Yavuz ile birlikte Karadeniz’de gerçekleştirdiği eğitim görüntülerini paylaşmasına tepki gösterdi.
Cumhuriyet’in haberine göre, ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT) komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney (LCC 20), 4 Kasım'da İstanbul Sarayburnu İskelesi'nden hareket ederek Karadeniz'e girdi.
Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, 🇹🇷!#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 6, 2021
ABD Deniz Kuvvetleri'nin Avrupa-Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan 6. Filo hesabı, ABD savaş gemisi ile Türk Fırkateyni TCG Yavuz'un Karadeniz'de birlikte gerçekleştirdikleri eğitimden kareler paylaştı. Söz konusu iletide "Güvenlik ve istikrarı sağlayan müttefikler için #Karadeniz'de bir cumartesi geçirmek için harika bir yol! Seninle yelken açmak bir zevkti" notu ile Türk bayrağı paylaşıldı.
6.Filo mutlu. Karadeniz’de Türk savaş gemisi ile iyi bir hafta sonu geçirmiş Amerikan savaş gemileri. Ne güzel hayat! Dedeağaç tam gaz.Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın Nemesis Tatbikatıyla Türkiye’ye gözdağı Karadeniz’de Yavuz firkateynimiz ile ortak eğitim . Şaka gibi.Vah ki vah! https://t.co/xY9taAKZGT— Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) November 7, 2021
Görüntülere tepki gösteren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "6. Filo mutlu. Karadeniz’de Türk savaş gemisi ile iyi bir hafta sonu geçirmiş Amerikan savaş gemileri. Ne güzel hayat! Dedeağaç tam gaz. Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın Nemesis Tatbikatıyla Türkiye’ye gözdağı Karadeniz’de Yavuz firkateynimiz ile ortak eğitim. Şaka gibi. Vah ki vah!" ifadelerini kullandı.