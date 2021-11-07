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https://tr.sputniknews.com/20211107/engelli-maasiyla-gecinen-hatun-elibol-allah-benim-omrumden-alsin-cumhurbaskanima-versin-1050564262.html
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Bursa’da engelli maaşıyla geçinen 71 yaşındaki Hatun Elibol, “Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T18:16+0300
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yaşam
recep tayyip erdoğan
türkiye
samsun
bursa
maaş
cumhurbaşkanı
para
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Bursa’da oturan 71 yaşındaki Hatun Elibol, Samsunlu olduğunu ve iki kanser hastasına baktığını anlattı. Elibol, “Hava güzel, sıcağı gördük sokağa çıktık. Koronada evlere kapanmıştık. 71 yaşındayım. 16 sene mahalle başkanlığı yaptım. İki tane hastam var. Biri zihinsel engelli, biri ise kanser hastası. Ama çok şükür rahatım yerinde” dedi.‘Herkeste para var ki çarşıya gelip dolaşabiliyor’Özürlü aylığıyla rahat rahat geçindiğini savunan Elibol, “Herkeste para var ki herkes çarşıya gelip dolaşabiliyor. Ben bir özürlü aylığı ile geçiniyorum ve çantalarımı dolduruyorum. Geçinmesini bileceksin. Kimse fakirim demesin. Kendisine fakirim diyenlerin kalbi fakir, kendisi değil. Hiç kimseyi dinlemeyin, kendi kafanızı dinleyin. Allah cumhurbaşkanımıza ömür versin. Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin. 71 yaşındayım ve ek iş olarak el işi örgü yapıyorum. Satabilirsem satıyorum, satamazsam yetim birine veriyorum. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var. Kim fakirim diye ağlıyorsa gözleri yerinden çıksın. Ben eski günlerde çok margarin yedim ve çok kabız oldum. O dönemlerde biz içmek için çay bile bulamazdık. Şimdiki gençler lay lay lom’’ diye konuştu.Yan tarafta oturan kadın “Gençler iş bulamıyor” diye söze karışınca Hatun Elibol, "Gençler çalışsınlar. Bak ben 71 yaşındayım, ama hala çalışıyorum. Halen el işi örgü örüyorum. Onlar da çalışsınlar’’ diye çıkıştı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, samsun, bursa, maaş, cumhurbaşkanı, para

Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin

18:16 07.11.2021
© İHAEngelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin
Engelli maaşıyla geçinen Hatun Elibol: Allah benim ömrümden alsın Cumhurbaşkanıma versin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA
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Bursa’da engelli maaşıyla geçinen 71 yaşındaki Hatun Elibol, “Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin. Biz eskiden içmeye çay bile bulamazdık. Margarinden kabız olurduk. Kendine fakirim diyenlerin kalbi fakir. İki hastaya bakıyorum. Özürlü maaşıyla her şeyi alıyorum” dedi.
Bursa’da oturan 71 yaşındaki Hatun Elibol, Samsunlu olduğunu ve iki kanser hastasına baktığını anlattı. Elibol, “Hava güzel, sıcağı gördük sokağa çıktık. Koronada evlere kapanmıştık. 71 yaşındayım. 16 sene mahalle başkanlığı yaptım. İki tane hastam var. Biri zihinsel engelli, biri ise kanser hastası. Ama çok şükür rahatım yerinde” dedi.

‘Herkeste para var ki çarşıya gelip dolaşabiliyor’

Özürlü aylığıyla rahat rahat geçindiğini savunan Elibol, “Herkeste para var ki herkes çarşıya gelip dolaşabiliyor. Ben bir özürlü aylığı ile geçiniyorum ve çantalarımı dolduruyorum. Geçinmesini bileceksin. Kimse fakirim demesin. Kendisine fakirim diyenlerin kalbi fakir, kendisi değil. Hiç kimseyi dinlemeyin, kendi kafanızı dinleyin. Allah cumhurbaşkanımıza ömür versin. Cumhurbaşkanımız ölecek diye çok sevinmişler ama Allah’a şükür ölmedi. Allah benim ömrümden alsın ona versin. 71 yaşındayım ve ek iş olarak el işi örgü yapıyorum. Satabilirsem satıyorum, satamazsam yetim birine veriyorum. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var. Kim fakirim diye ağlıyorsa gözleri yerinden çıksın. Ben eski günlerde çok margarin yedim ve çok kabız oldum. O dönemlerde biz içmek için çay bile bulamazdık. Şimdiki gençler lay lay lom’’ diye konuştu.
Yan tarafta oturan kadın “Gençler iş bulamıyor” diye söze karışınca Hatun Elibol, "Gençler çalışsınlar. Bak ben 71 yaşındayım, ama hala çalışıyorum. Halen el işi örgü örüyorum. Onlar da çalışsınlar’’ diye çıkıştı.
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