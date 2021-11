https://tr.sputniknews.com/20211107/esine-karacigerini-verebilmek-icin-15-kilo-zayifladi-1050562615.html

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur’a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T16:42+0300

2021-11-07T16:42+0300

2021-11-07T16:42+0300

türkiye

ankara

hastane

yaşam

kilo verme

karaciğer nakli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050562590_0:287:2621:1761_1920x0_80_0_0_a33c35ce642c92e3e9b644cd8ebfc268.jpg

Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.Bu süreci anlatan Emine Dur, “Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Karnım su topladı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik ve doktorlarımızla tanıştık. Donör aramaya başladık. Ablalarımınki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.‘Eşime çok teşekkür ediyorum’Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, “Çok halsizdim, yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. İştahsızlık vardı, 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Şu an çok iyiyim. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, çok şükür. Ayaktayım çok şükür, kontrollerime geliyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.‘Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım’Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, hastalık sürecinin oldukça zor olduğunu, şu an ise sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kemal Dur, ayrıca eşine karaciğerini verebilmek için sıkı bir diyetin yanı sıra spora da çok ağırlık verdiğini ve bu süreçte hastane koridorlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, hastane, yaşam, kilo verme, karaciğer nakli