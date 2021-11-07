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https://tr.sputniknews.com/20211107/esine-karacigerini-verebilmek-icin-15-kilo-zayifladi-1050562615.html
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı
Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı
Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur’a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:42+0300
2021-11-07T16:42+0300
türkiye
ankara
hastane
yaşam
kilo verme
karaciğer nakli
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Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.Bu süreci anlatan Emine Dur, “Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Karnım su topladı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik ve doktorlarımızla tanıştık. Donör aramaya başladık. Ablalarımınki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.‘Eşime çok teşekkür ediyorum’Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, “Çok halsizdim, yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. İştahsızlık vardı, 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Şu an çok iyiyim. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, çok şükür. Ayaktayım çok şükür, kontrollerime geliyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.‘Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım’Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, hastalık sürecinin oldukça zor olduğunu, şu an ise sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kemal Dur, ayrıca eşine karaciğerini verebilmek için sıkı bir diyetin yanı sıra spora da çok ağırlık verdiğini ve bu süreçte hastane koridorlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
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ankara, hastane, yaşam, kilo verme, karaciğer nakli

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıfladı

16:42 07.11.2021
© İHA / CEM GEÇİM - UTKU ŞİMŞEKAnkara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur’a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan Kemal Dur, tam 15 kilo verdi.
Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur’a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan Kemal Dur, tam 15 kilo verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA / CEM GEÇİM - UTKU ŞİMŞEK
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Ankara'da yaklaşık 20 yıllık eşi Emine Dur’a karaciğerini verebilmek için diyete giren ve hastane koridorlarında spor yapan Kemal Dur, tam 15 kilo verdi.
Yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı ile mücadele eden ve son 2 yıldır da rahatsızlığı artarak, karaciğer yetmezliği tanısı konan 37 yaşındaki Emine Dur, eşi Kemal Dur’un karaciğerini kendisine vermesi ile sağlığına kavuştu.
Eşine karaciğerini verebilmesi için zayıflaması gerektiği söylenen Kemal Dur, sıkı bir diyete girerek ve hastane koridorlarında, evde, bulduğu her alanda spor yaparak 15 kilo verdi. Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Emine Dur, Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Bu süreci anlatan Emine Dur, “Bana karaciğer rahatsızlığı tanısı 10 yıl önce konulmuştu. 1 yıl önce de çok rahatsızlandım, mide bulantılarım, kusma şikayetlerim artmaya ve zayıflamaya başladım. Karnım su topladı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geldik ve doktorlarımızla tanıştık. Donör aramaya başladık. Ablalarımınki uyum sağlamadı. Eşim verici oldu. Eşim diyete girdi zayıfladı. Doktorlar eşime karar verdiler. Bu süreçte çok zorlandım ve hastanede yattım. Doktorlarımız çok ilgilendiler sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

‘Eşime çok teşekkür ediyorum’

Nakil olmadan önceki sürece de değinen Emine Dur, “Çok halsizdim, yorgundum, yüzüm falan sararmıştı. İştahsızlık vardı, 10 kilo kadar verdim bu süreçte. Şu an çok iyiyim. Nakil olalı 3 ay olmadı ama çok iyiyim, çok şükür. Ayaktayım çok şükür, kontrollerime geliyorum. Eşime de çok teşekkür ediyorum. Benim için diyete girdi, spor yaptı, zayıfladı. Bu süreçte hastanede hep refakatçı olarak kaldı. Doktorlarımızın ve eşimin sayesinde sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.

‘Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım’

Eşine karaciğerini verebilmek için 15 kilo zayıflayan Kemal Dur, hastalık sürecinin oldukça zor olduğunu, şu an ise sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kemal Dur, ayrıca eşine karaciğerini verebilmek için sıkı bir diyetin yanı sıra spora da çok ağırlık verdiğini ve bu süreçte hastane koridorlarının kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
“Biz bu hastaneye mayıs ayının sonunda gelmiştik ve hareketli bir süreç olduğu için zaten bir zayıflama başlamıştı. Daha sonradan nakil işinin benden olacağını öğrenince biraz kilo vermem gerektiğini söylemişlerdi hocalarımız. O sırada diyet, spor, bayağı mücadele ettim yani. Verdik çok şükür, sağlıklı bir şekilde ameliyatımızı da olduk. Nasıl bir duygu bilmiyorum, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben sürekli hastaneye geliyordum ve hastanede kalıyordum. Hastanede kaldığım sürede bizim hastanemizin koridorları maşallah çok geniş, koridorlarda spor yaptım. Pandemiden dolayı aşağılara inemedik. Kalabalığa girmememiz gerekiyordu, hocalarımızın söylediği şekilde yaptık her şeyi. Hastanede olsun, evde olsun, her yerde spor yaptım. Spor yapmayı da pek bilmiyordum, televizyonu açtım, oradan da hareketleri öğrendim yaptım. Şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Allah kimseye bu sıkıntıları yaşatmasın diyelim.”
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