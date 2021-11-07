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https://tr.sputniknews.com/20211107/eski-istihbarat-daire-baskani-mehmet-eymurun-laflari-belirli-bir-amac-tasiyor-1050561726.html
Eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Mehmet Eymür’ün lafları belirli bir amaç taşıyor
Eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Mehmet Eymür’ün lafları belirli bir amaç taşıyor
Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Mehmet Eymür’ün lafları siyasi cinayet tartışmalarına rastladı ve belli bir amaç taşıyor” dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:14+0300
2021-11-07T16:14+0300
türkiye
jitem
işkence
politika
mehmet eymür
açıklama
halk tv
ismail hakkı pekin
cinayet
şef
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Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün açıklamalarını, siyaset cinayet iddialarının tartışıldığı bir dönemde yaptığına dikkat çekti. Pekin, “Mehmet Eymür söylemişse mutlaka bir şeyin başlangıcı için söylenmiştir. Dikkate almak lazım” dedi.KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtlayan Pekin, Mehmet Eymür’ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Pekin, Eymür'ün "işkence yaptım" sözlerine tepki gösterdi ve şu görüşleri dile getirdi:'Eymür'ün ifade vermesi gerekiyor'"Bir suçun devlete karşı olması, şahsa karşı olması farketmez. İşkence ister şahsa ister devlet için yapılsın suçtur. Bu çok yanlış bir mesaj. Bir dönemi aklama çalıştığı gibi, şimdi de işkence yapıldığını söylüyor. Ve hatta önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor. Kötü mesaj. Oysa bizim hedefimiz, işkenceye sıfır tolerans, faili meçhullere sıfır tolerans. AK Parti bu iddiayla iktidara geldi. Eymür'ün ifade vermesi gerekir. Bu konuya yargı el atmalı, gereken neyse yapmalı. Çünkü hiç kimse işlediği suçlardan muaf değil. Devlet için işlenen suçlar mukaddes midir, mutlaka yargı ele almalı. Gereken yapılmazsa Türkiye yeniden karanlık dönemlere döner. Yine faili meçhullerle işkencelerle karşı karşıya kalırız. Barış ortamı ortadan kaldırılır."Eymür'ün açıklamalarının devamında önümüzdeki günlerde bazı kişiler hakkında kaset-cd çıkabileceğini söyleyen İsmail Hakkı Pekin zamanlamanın önemli olduğu belirtti ve şöyle konuştu:"Şu günlerde siyasal cinayetler işlenecek dendi, buna benzer birtakım dedikodular ortaya çıktı. Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Özellikle kritik zamanlarda böyle olaylar oluyor. Şu anda da Türkiye çok kritik zamanlardan geçiyor.Ekonomik sorunlarımız var, seçime hazırlanıyoruz, Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sorun var. Dolayısıyla iktidara gelme ve iktidarı bırakmama, iktidarda devam etme gibi birtakım arzular var.Bütün bunların tam ortasına Eymür'ün bu lafları ve belli bir amaç taşıyor. Daha evvelden de oldu, şimdi de olur demeye getiriyor, bu cinayetler vs.. Bunların arkasında kimler var büyük ihtimalle yakında göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bazı gruplarla, bazı şahıslarla ilgili CD'ler kasetler çıkabilir."Pekin, Eymür'ün Türkiye'nin seçim ortamında duygularını etkilemek için konuştuğunu ifade ederek, “Susurluk havası hatırlatılarak o zaman yaşananlar hortlatılmaya çalışılıyor” dedi. Pekin. Eymür'ün ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu da vurgulayarak, “FETÖ ile ilişkisine de iyi bakmak lazım" diye konuştu.Pekin organize suç örgütü yöneticileri Kürşat Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı ile görüşen Bahçeli'ye de şöyle tepki gösterdi:"Bana göre rezalet. Bir partinin genel başkanının mafya liderleriyle birlikte bulunmaktan imtina etmesi gerekir. Keşke Sayın Bahçeli, Kürşat Yılmaz'ı böyle ağırlamasaydı. Kötü örnek oluyor, topluma yanlış mesaj veriyor."
https://tr.sputniknews.com/20211105/eski-mit-yetkilisi-eymur-yesile-basbakanlik-karti-verilmisti-kolordu-toplantilarina-katiliyordu-1050528893.html
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jitem, işkence, politika, mehmet eymür, açıklama, halk tv, ismail hakkı pekin, cinayet, şef, krt tv, daire, istihbarat

Eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin: Mehmet Eymür’ün lafları belirli bir amaç taşıyor

16:14 07.11.2021
© DHAİsmail Hakkı Pekin
İsmail Hakkı Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
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Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Mehmet Eymür’ün lafları siyasi cinayet tartışmalarına rastladı ve belli bir amaç taşıyor” dedi.
Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün açıklamalarını, siyaset cinayet iddialarının tartışıldığı bir dönemde yaptığına dikkat çekti. Pekin, “Mehmet Eymür söylemişse mutlaka bir şeyin başlangıcı için söylenmiştir. Dikkate almak lazım” dedi.
KRT TV'de yayınlanan Haftanın Panoraması programında Semra Topçu'nun sorularını yanıtlayan Pekin, Mehmet Eymür’ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Pekin, Eymür'ün "işkence yaptım" sözlerine tepki gösterdi ve şu görüşleri dile getirdi:

'Eymür'ün ifade vermesi gerekiyor'

"Bir suçun devlete karşı olması, şahsa karşı olması farketmez. İşkence ister şahsa ister devlet için yapılsın suçtur. Bu çok yanlış bir mesaj. Bir dönemi aklama çalıştığı gibi, şimdi de işkence yapıldığını söylüyor. Ve hatta önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylüyor. Kötü mesaj. Oysa bizim hedefimiz, işkenceye sıfır tolerans, faili meçhullere sıfır tolerans. AK Parti bu iddiayla iktidara geldi. Eymür'ün ifade vermesi gerekir. Bu konuya yargı el atmalı, gereken neyse yapmalı. Çünkü hiç kimse işlediği suçlardan muaf değil. Devlet için işlenen suçlar mukaddes midir, mutlaka yargı ele almalı. Gereken yapılmazsa Türkiye yeniden karanlık dönemlere döner. Yine faili meçhullerle işkencelerle karşı karşıya kalırız. Barış ortamı ortadan kaldırılır."
Eymür'ün açıklamalarının devamında önümüzdeki günlerde bazı kişiler hakkında kaset-cd çıkabileceğini söyleyen İsmail Hakkı Pekin zamanlamanın önemli olduğu belirtti ve şöyle konuştu:
"Şu günlerde siyasal cinayetler işlenecek dendi, buna benzer birtakım dedikodular ortaya çıktı. Türkiye'nin geçmişinde bunlar var. Özellikle kritik zamanlarda böyle olaylar oluyor. Şu anda da Türkiye çok kritik zamanlardan geçiyor.
Ekonomik sorunlarımız var, seçime hazırlanıyoruz, Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sorun var. Dolayısıyla iktidara gelme ve iktidarı bırakmama, iktidarda devam etme gibi birtakım arzular var.
Bütün bunların tam ortasına Eymür'ün bu lafları ve belli bir amaç taşıyor. Daha evvelden de oldu, şimdi de olur demeye getiriyor, bu cinayetler vs.. Bunların arkasında kimler var büyük ihtimalle yakında göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bazı gruplarla, bazı şahıslarla ilgili CD'ler kasetler çıkabilir."
Pekin, Eymür'ün Türkiye'nin seçim ortamında duygularını etkilemek için konuştuğunu ifade ederek, “Susurluk havası hatırlatılarak o zaman yaşananlar hortlatılmaya çalışılıyor” dedi. Pekin. Eymür'ün ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu da vurgulayarak, “FETÖ ile ilişkisine de iyi bakmak lazım" diye konuştu.
Pekin organize suç örgütü yöneticileri Kürşat Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı ile görüşen Bahçeli'ye de şöyle tepki gösterdi:
"Bana göre rezalet. Bir partinin genel başkanının mafya liderleriyle birlikte bulunmaktan imtina etmesi gerekir. Keşke Sayın Bahçeli, Kürşat Yılmaz'ı böyle ağırlamasaydı. Kötü örnek oluyor, topluma yanlış mesaj veriyor."
Mehmet Eymür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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Eski MİT yetkilisi Eymür: Yeşil'e Başbakanlık Kartı verilmişti, Kolordu toplantılarına katılıyordu
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