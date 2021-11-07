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Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Ukrayna, Rusya'dan ucuz gaz alma fırsatını kaçırdı
Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Ukrayna, Rusya'dan ucuz gaz alma fırsatını kaçırdı
Eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko, Kiev'in Rusya'dan ucuz doğalgaz alma fırsatını kaçırdığını belirtti. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T13:52+0300
2021-11-07T13:52+0300
dünya
rusya
ukrayna
doğalgaz
yuliya timoşenko
ithalat
gaz
toprak
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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da vekillere hitap eden Timoşenko, ülkede yaşanan gaz krizinin nedenini açıkladı.Ukrayna'nın bağımsız olduğu son 30 yılda gazın ucuz olduğu yaz aylarında yeraltı depolarını doldurduğunu anımsatan Timoşenko, Kiev'in bu yaz küresel piyasadaki gaz fiyatlarının altıda biri tutarında olan Rus gazını almayarak ucuz gaz alma fırsatını kaçırdığını vurguladı.Timoşenko, "Yeraltı depolarına 38 milyar metreküp gaz pompalayabilirdik ve şu anda ülkemizde kriz diye bir şey olmazdı" diye vurguladı.Timoşenko, felaket olarak tanımladığı bu durumun bedelini her Ukraynalının ve her işletmenin ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.Timoşenko, Ukrayna'nın her kış döneminde yeterli miktarda yakıt depolama kapasitesi bulunan eşsiz yeraltı depolama tesislerine sahip olduğunu da kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211107/suddeutsche-zeitung-abd-abye-ukrayna-sinirindaki-rus-askerlerle-ilgili-bilgi-aktardi-1050554483.html
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rusya, ukrayna, doğalgaz, yuliya timoşenko, ithalat, gaz, toprak

Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko: Ukrayna, Rusya'dan ucuz gaz alma fırsatını kaçırdı

13:52 07.11.2021
© Sputnik / Evgeny Kotenko / Fotoğraf bankasına girEski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko
Eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Evgeny Kotenko
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Eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko, Kiev'in Rusya'dan ucuz doğalgaz alma fırsatını kaçırdığını belirtti.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'da vekillere hitap eden Timoşenko, ülkede yaşanan gaz krizinin nedenini açıkladı.

Ukrayna'nın bağımsız olduğu son 30 yılda gazın ucuz olduğu yaz aylarında yeraltı depolarını doldurduğunu anımsatan Timoşenko, Kiev'in bu yaz küresel piyasadaki gaz fiyatlarının altıda biri tutarında olan Rus gazını almayarak ucuz gaz alma fırsatını kaçırdığını vurguladı.

Timoşenko, "Yeraltı depolarına 38 milyar metreküp gaz pompalayabilirdik ve şu anda ülkemizde kriz diye bir şey olmazdı" diye vurguladı.

Timoşenko, felaket olarak tanımladığı bu durumun bedelini her Ukraynalının ve her işletmenin ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.

Timoşenko, Ukrayna'nın her kış döneminde yeterli miktarda yakıt depolama kapasitesi bulunan eşsiz yeraltı depolama tesislerine sahip olduğunu da kaydetti.
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