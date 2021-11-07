https://tr.sputniknews.com/20211107/fenerbahce-taraftarindan-yonetim-istifa-tepkisi-1050566979.html

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışında ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı. TRT... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

rıdvan dilmen

ali karakoç

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Müsabaka esnasında tribünlerde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da protestolarına devam etti. Maçın son düdüğünün ardından protokol çıkışına gelen taraftarlar, ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarında bulundu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attıkları duyuldu. Güvenlik güçleri, taraftarları protokol çıkışından uzaklaştırsa da sarı-lacivertli taraftarlar, stat çevresinden ayrılmadı.

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fenerbahçe, rıdvan dilmen, ali karakoç