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Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi
Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışında ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı. TRT... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T22:02+0300
2021-11-07T22:18+0300
spor
fenerbahçe
rıdvan dilmen
ali karakoç
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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Müsabaka esnasında tribünlerde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da protestolarına devam etti. Maçın son düdüğünün ardından protokol çıkışına gelen taraftarlar, ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarında bulundu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attıkları duyuldu. Güvenlik güçleri, taraftarları protokol çıkışından uzaklaştırsa da sarı-lacivertli taraftarlar, stat çevresinden ayrılmadı.
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fenerbahçe, rıdvan dilmen, ali karakoç

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' tepkisi

22:02 07.11.2021 (güncellendi: 22:18 07.11.2021)
© AAFenerbahçe Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışında ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçla ilgili yaptığı değerlendirmede: "Ali Koç, hemen amasız, fakatsız Fenerbahçe ile bu hocanın ilişiğini kesmeli" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Müsabaka esnasında tribünlerde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da protestolarına devam etti.
Maçın son düdüğünün ardından protokol çıkışına gelen taraftarlar, ‘Yönetim istifa’ tezahüratlarında bulundu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attıkları duyuldu.
Güvenlik güçleri, taraftarları protokol çıkışından uzaklaştırsa da sarı-lacivertli taraftarlar, stat çevresinden ayrılmadı.
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