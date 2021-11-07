https://tr.sputniknews.com/20211107/guvercinleri-calamayinca-kumesi-atese-verdi-50-guvercin-oldu-1050550466.html

Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin öldü

Güvercinleri çalamayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin öldü

Bursa'da bir hırsızlık şüphelisi, yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu kümesteki güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin öldü. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T00:38+0300

2021-11-07T00:38+0300

2021-11-07T00:38+0300

türkiye

bursa

güvercin

kundaklama

jandarma

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Bursa'da bir hırsızlık şüphelisi, yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu kümesteki güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi, 50 güvercin öldü.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bulunan güvercin kümesine bir şahıs hırsızlık yapmak amacıyla girmek istedi.Şahıs, yanındaki oksijen tüpü ve demir makasla kümese girmeye çalıştı ancak başaramadı. 100 tane cins güvercinin bulunduğu kümese giremeyeceğini anlayan şahıs kümesi yaktı. Tarladan duman yükseldiğini gören bekçi, bölgeye gidince güvercin kümesinin yanında tanımadığı birinin olduğunu gördü. Bekçi, hırsızlık şüphelisini cep telefonuyla çekerken, açtığı delikten 3 güvercin çalıp kaçan hırsız, bu sırada bekçiyi fark edince elindeki silahı göstererek güvercinleri atıp olay yerinden uzaklaştı. Ardından bekçi, jandarma ve itfaiye ekiplerine ve kümes sahibi Abdullah Turan’a haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmaların ardından söndürürken, 50 güvercin ise yanarak öldü. Demir kümes kullanılmaz hale gelirken yaklaşık toplam zararının 100 bin lira olduğu belirtti.'Çalamayacağını anlayınca yakmış'Kümes sahibi Abdullah Turan, ''Bugün sabah saatlerinde tarlada bulunan bekçi beni arayarak kümesimden duman geldiğini söyledi. Kümese doğru yaklaşırken kümesin orada biri olduğunu söyledi. Büyük ihtimal hırsızdır o ben bekçiye telefon ile videoya çek dedim. Bekçi videoyu çekmiş bende o sırada jandarmaya ve itfaiye haber verdim. Daha sonra bende tarlanın içinde bulunan kümesimin olduğu yere gittim. Gittiğimde kümesim cayır cayır yanıyordu. Kümesi kesmeye çalışmış ardından çalamayacağını anlayınca yakmış. Kümeste bulunan 50 kuşumda yanarak telef oldu. 15 gün önce başka bir arkadaşımın daha kümesinde bulunan kuşlarını çaldı. Bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim olmasını istiyoruz. Biz videoları jandarma ekiplerine verdik. Kısa süre içinde inşallah yakalanır. Biz bu kuşçuluğa her şeyimizi verdik sonucu böyle olmamalı'' dedi.Jandarma ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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bursa, güvercin, kundaklama, jandarma