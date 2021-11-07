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İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı
İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı
Beşiktaş’ta bir kişi, yola atlayarak İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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türkiye
iett
beşiktaş
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Dün akşam saatlerinde Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi. Yol ortasında durmak istemeyen otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı.Omzunu otobüsün ön kısmına dayayarak durdurmaya çalışan kişi, sürücüye ‘in’ ‘kapıyı aç, aşağıda ineceğim’ diyerek otobüsün camını yumrukladı. Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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istanbul, türkiye, iett, beşiktaş, otobüs

İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı

00:35 07.11.2021
© DHABarbaros Bulvarı’nda yola atlayan bir kişi, İETT otobüsünü omzuyla iterek yol ortasında durdurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Barbaros Bulvarı’nda yola atlayan bir kişi, İETT otobüsünü omzuyla iterek yol ortasında durdurmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
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Beşiktaş’ta bir kişi, yola atlayarak İETT otobüsünü omzuyla durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Ferahevler-Kabataş seferi yapan İETT otobüsü, Barbaros Bulvarı’ndan Kabataş istikametine giderken bir kişi tarafından durdurulmak istendi.
Yol ortasında durmak istemeyen otobüs sürücüsüne öfkelenen kişi, otobüsün önüne atladı.
Omzunu otobüsün ön kısmına dayayarak durdurmaya çalışan kişi, sürücüye ‘in’ ‘kapıyı aç, aşağıda ineceğim’ diyerek otobüsün camını yumrukladı.
Otobüsü durdurmaya çalışan kişinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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