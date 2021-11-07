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İletişim Başkanı Altun'dan 'Fabrika' belgeseli paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Fabrika' belgeseli paylaşımı
Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Lafarge'ın terör örgütü IŞİD ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de" ifadelerini kullandı.
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fransa, fahrettin altun, trt, trt haber, akp, fabrika, belgesel

İletişim Başkanı Altun'dan 'Fabrika' belgeseli paylaşımı

10:07 07.11.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Lafarge'ın terör örgütü IŞİD ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan 'Fabrika' adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de" ifadelerini kullandı.
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