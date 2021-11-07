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https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html
Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T23:26+0300
2021-11-07T23:26+0300
2021-11-07T23:26+0300
dünya
irak
saldırı
mustafa kazımi
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Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız" dedi.Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kaziminin-evine-siha-saldirisi-1050551537.html
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irak, saldırı, mustafa kazımi
Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.
Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada,
dedi. "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız"
Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.
Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.