https://tr.sputniknews.com/20211107/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-petrolu-kacak-satiyor-ve-parasini-gizlice-getiriyoruz-1050551009.html

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Petrolü kaçak satıyor ve parasını gizlice getiriyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ABD yaptırımları nedeniyle petrolü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T01:55+0300

2021-11-07T01:55+0300

2021-11-07T01:55+0300

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iran nükleer anlaşması

abd'nin iran'a uyguladığı yaptırım

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz" dedi.İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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abd, iran, iran nükleer anlaşması, abd'nin iran'a uyguladığı yaptırım