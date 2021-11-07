https://tr.sputniknews.com/20211107/iranda-kaza-yapan-tavuk-yuklu-turk-tiri-yagmalandi-1050560637.html

İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR’ı yağmalandı

İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR’ı yağmalandı

Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Yoldan geçenler, TIR'dan saçılan tavuk... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:30+0300

2021-11-07T15:30+0300

2021-11-07T15:30+0300

dünya

iran

sürücü

tir

tavuk

kaza

koli

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Dün öğle saatlerinde İran’ın Merivan kentindeki dağlık bölgede meydana gelen kazada, Türkiye’den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 33 EN 358 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.Yan yatan TIR’daki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada yoldan geçenler TIR’dan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi. TIR’ın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı. Yol kenarında park halindeki araçlar ve yağmalanan tavuk kolilerin araçlara yüklenmesi ise yoldan geçen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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iran, sürücü, tir, tavuk, kaza, koli