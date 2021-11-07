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İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak
İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak
İYİ Parti grubu yarın, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
bingöl
şehit
akp
lütfü türkkan
iyi parti
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İYİ Parti'de grup başkanvekilliği görevinden alınan Lütfü Türkkan'ın yerine yeni birinin seçilmesi için toplantı gerçekleştirilek.Habertürk’ün haberinde, “İYİ Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildi.” ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/bingolde-aksenere-tepki-gosteren-kisiye-turkkandan-kufur-1050524686.html
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meral akşener, bingöl, şehit, akp, lütfü türkkan, iyi parti

İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak

12:00 07.11.2021
© AA İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan
 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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İYİ Parti grubu yarın, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak.
İYİ Parti'de grup başkanvekilliği görevinden alınan Lütfü Türkkan'ın yerine yeni birinin seçilmesi için toplantı gerçekleştirilek.
Habertürk’ün haberinde, “İYİ Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildi.” ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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Bingöl'de Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür
5 Kasım, 19:46
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