https://tr.sputniknews.com/20211107/iyi-parti-lutfu-turkkanin-yerine-yeni-grup-baskanvekilini-secmek-icin-toplanacak-1050556170.html

İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak

İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak

İYİ Parti grubu yarın, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekilini seçmek için toplanacak. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T12:00+0300

2021-11-07T12:00+0300

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politika

meral akşener

bingöl

şehit

akp

lütfü türkkan

iyi parti

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İYİ Parti'de grup başkanvekilliği görevinden alınan Lütfü Türkkan'ın yerine yeni birinin seçilmesi için toplantı gerçekleştirilek.Habertürk’ün haberinde, “İYİ Parti grubu ise yarın toplanarak Lütfü Türkkan'ın yerine yeni Grup Başkanvekili seçecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Türkkan'ın görevine devam etmesinin uygun olmayacağını, bunun partiye yük getireceğini belirterek dün istifasını sunduğu öğrenildi.” ifadesi kullanıldı.Ne olmuştu?İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/bingolde-aksenere-tepki-gosteren-kisiye-turkkandan-kufur-1050524686.html

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meral akşener, bingöl, şehit, akp, lütfü türkkan, iyi parti