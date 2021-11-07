https://tr.sputniknews.com/20211107/kafenin-onunden-caldilar-cicek-calan-insan-kotu-olmaz-1050560901.html

Kafenin önünden çaldılar: ‘Çiçek çalan insan kötü olmaz’

Kafenin önünden çaldılar: ‘Çiçek çalan insan kötü olmaz’

Çorum'da kimliği belirsiz 3 kadının, bir kafenin camının önünde bulunan çiçekleri sökerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayette bulunmayan... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:44+0300

2021-11-07T15:44+0300

2021-11-07T15:44+0300

yaşam

türkiye

çorum

çiçek

kafe

hırsızlık

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Çorum’da bulunan bir kafede meydana gelen olayda kafe sahibi Veli Yılmaz, iş yerini açmak için geldiğinde, kapının önünde bulunan çok sayıda çiçeğinin yerinden söküldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yılmaz, üç kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti. İşletme sahibi şikayette bulunmazken, çiçek hırsızlığı anları ise iş yeri kamerasına yansıdı.‘Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim’Çiçeklerini alan kadınlara seslenen Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum. Gelsinler hem çayımı içsinler hem de tanışalım, onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz. Buradaki çiçeklerin renklerinin kapılıp, alma ihtiyacı duymuş olabilirler. Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim" dedi.

çorum

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türkiye, çorum, çiçek, kafe, hırsızlık