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https://tr.sputniknews.com/20211107/kazablanka-istanbul-ucagi-acil-inis-yapti-12-yolcu-ispanyaya-kacti-1050551417.html
Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı, 12 yolcu İspanya'ya kaçtı
Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı, 12 yolcu İspanya'ya kaçtı
Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya zorunlu... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T03:21+0300
2021-11-07T03:21+0300
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kazablanka
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Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı’na dün akşam saat 20.00 sıralarında Air Arabia Maroc hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ‘ciddi sağlık problemi’ olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.Diken'in haberine göre, İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, ‘yasa dışı göçü teşvik’ ve ‘havaalanı trafiğini tehlikeye atmak’ suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 24’ü piste atlayarak İspanya’ya giriş yapmaya çalıştı.Polis, kaçanlardan şimdiye kadar 12’sini gözaltına alırken, diğer 12 kişinin aranmasına devam ediyor.Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya’nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.
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istanbul, türkiye, fas, kazablanka, uçak

Kazablanka-İstanbul uçağı acil iniş yaptı, 12 yolcu İspanya'ya kaçtı

03:21 07.11.2021
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik
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Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya zorunlu iniş yaptı. Hasta yolcunun durumunun iyi olduğu anlaşılırken, uçaktan kaçan 12 yolcu kaçak olarak İspanya'ya girmeyi başardı.
Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı’na dün akşam saat 20.00 sıralarında Air Arabia Maroc hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ‘ciddi sağlık problemi’ olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.
Diken'in haberine göre, İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, ‘yasa dışı göçü teşvik’ ve ‘havaalanı trafiğini tehlikeye atmak’ suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.
Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 24’ü piste atlayarak İspanya’ya giriş yapmaya çalıştı.
Polis, kaçanlardan şimdiye kadar 12’sini gözaltına alırken, diğer 12 kişinin aranmasına devam ediyor.
Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya’nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.
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