https://tr.sputniknews.com/20211107/kemal-kilicdaroglu-istanbul-sozlesmesini-iktidarimizin-ilk-haftasinda-yeniden-yururluge-koyacagiz-1050566199.html

Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız

Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddetle mücadelenin iktidara geldikleri zaman hemen başlayacağını... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T21:02+0300

2021-11-07T21:02+0300

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kemal kılıçdaroğlu

twitter

istanbul sözleşmesi

türkiye

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Videoda kadına yönelik şiddetle mücadelenin hemen başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ilk 6 ay içinde 'İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacaklarını' ve 'kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacağını' bildirdi.

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , istanbul sözleşmesi