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https://tr.sputniknews.com/20211107/kemal-kilicdaroglu-istanbul-sozlesmesini-iktidarimizin-ilk-haftasinda-yeniden-yururluge-koyacagiz-1050566199.html
Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız
Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddetle mücadelenin iktidara geldikleri zaman hemen başlayacağını... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T21:02+0300
2021-11-07T21:28+0300
kemal kılıçdaroğlu
twitter
istanbul sözleşmesi
türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Videoda kadına yönelik şiddetle mücadelenin hemen başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ilk 6 ay içinde 'İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacaklarını' ve 'kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacağını' bildirdi.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , istanbul sözleşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızın ilk haftasında yeniden yürürlüğe koyacağız

21:02 07.11.2021 (güncellendi: 21:28 07.11.2021)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21" programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Sosyal medya hesabından bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadına yönelik şiddetle mücadelenin iktidara geldikleri zaman hemen başlayacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Videoda kadına yönelik şiddetle mücadelenin hemen başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, ilk 6 ay içinde 'İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacaklarını' ve 'kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacağını' bildirdi.
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