https://tr.sputniknews.com/20211107/kilicdaroglu-iktidara-geldigimizde-bir-hafta-icinde-istanbul-sozlesmesini-yururluge-koyacagiz-1050560752.html

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:33+0300

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2021-11-07T15:33+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

süleyman şah türbesi

tezkere

istanbul sözleşmesi

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Gençlik Kolları Kurultayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.‘Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak tezkereye hayır demek zorundayız’CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ‘hayır’ demeleri üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız. Biz Kuvayi Milliyeciyiz” dedi.Kılıçdaroğlu “Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik, ne oldu, ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar. Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler başka egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağırıma gidiyor. Süleyman Şah türbesini kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyecektir” dedi ve ekledi:

türkiye

süleyman şah türbesi

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chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman şah türbesi, tezkere, istanbul sözleşmesi