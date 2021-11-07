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Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız
Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T15:33+0300
2021-11-07T15:33+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
süleyman şah türbesi
tezkere
istanbul sözleşmesi
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Gençlik Kolları Kurultayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.‘Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak tezkereye hayır demek zorundayız’CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ‘hayır’ demeleri üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız. Biz Kuvayi Milliyeciyiz” dedi.Kılıçdaroğlu “Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik, ne oldu, ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar. Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler başka egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağırıma gidiyor. Süleyman Şah türbesini kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyecektir” dedi ve ekledi:
türkiye
süleyman şah türbesi
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chp, kemal kılıçdaroğlu, süleyman şah türbesi, tezkere, istanbul sözleşmesi

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız

15:33 07.11.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.
Gençlik Kolları Kurultayı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

‘Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak tezkereye hayır demek zorundayız’

CHP olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye ‘hayır’ demeleri üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkemizde yabancı askerlerin gelmesini istemiyorsak zaten tezkereye hayır demek zorundayız. Biz Kuvayi Milliyeciyiz” dedi.
Kılıçdaroğlu “Daha önce gelen tezkerelere evet demiştik, ne oldu, ne yaptılar? Evet dedik de ne yaptılar. Beklentilerimizi karşıladılar mı? 33 askerimiz şehit edildiğinde hesabını sormak yerine gittiler başka egemen gücün liderinin kapısında dakikalarca beklediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim ağırıma gidiyor. Süleyman Şah türbesini kaçıranları tarih affetmeyecektir, siz de affetmeyecektir” dedi ve ekledi:
“Halkın iktidarında ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi ve bayrağımız oraya gidecek, bedeli ne olursa olsun."
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