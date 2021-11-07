https://tr.sputniknews.com/20211107/mansur-yavas-cubuk-akyurt-icme-suyu-hatti-tamamlandi-1050568105.html

Mansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı

Mansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23,5 km'lik Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı inşaatının tamamlandığını, 80 bin kişiye sağlıklı ve kesintisiz... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T22:53+0300

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türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

içme suyu

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Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 36 milyon TL'ye mal olan projenin enerji tasarrufuyla yedi yıl içerisinde maliyetini karşılayacağını belirtti. Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, içme suyu