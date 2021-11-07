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Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı
Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı
Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T09:14+0300
2021-11-07T09:14+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kış
sis
uyarı
hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da beklenen yoğun sis nedeniyle sarı uyarı verdi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211106/istanbulun-simgelerinden-kiz-kulesi-sis-perdesinin-arkasinda-kaldi-1050541896.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kış, sis, uyarı, hava

Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı

09:14 07.11.2021
© DHAOsmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© DHA
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Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da beklenen yoğun sis nedeniyle sarı uyarı verdi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
kız kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
YAŞAM
İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi, sis perdesinin arkasında kaldı
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