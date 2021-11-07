https://tr.sputniknews.com/20211107/marmara-bolgesinin-tamami-icin-yogun-sis-uyarisi-1050553070.html

Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı

Marmara Bölgesi'nin tamamı için yoğun sis uyarısı

Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T09:14+0300

2021-11-07T09:14+0300

2021-11-07T09:14+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

kış

sis

uyarı

hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova'da beklenen yoğun sis nedeniyle sarı uyarı verdi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kış, sis, uyarı, hava