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https://tr.sputniknews.com/20211107/masailer-istanbul-maratonunda-afrikadaki-su-sorununa-dikkati-cekti-1050560175.html
Masailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti
Masailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti
Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla geldikleri İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda başlarına... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T14:59+0300
2021-11-07T14:59+0300
yaşam
afrika
istanbul
su
maraton
yardım
vodafone istanbul maratonu
kabile
kıtlık
pankart
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Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na katıldı.Altunizade'den başlayan etkinlikte başlarına koydukları su kovalarıyla yürüyen Masailer, "Bir bardak su için 6 kilometre yürüyebilir misiniz?", "For us everday is a marathon", "Destek olun dünyamız iyiliğiniz ile güzelleşsin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, yaptığı açıklamada, Afrika'da yaşayan yerli halkın çektiği sıkıntıları, su problemlerini anlatabilmek için maratonu bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.Dünyanın gözünün maratonda olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:"Biz de su problemlerini anlatabilmek için Afrika'daki yerli halkla, Masailerden oluşmuş bir grupla İstanbul'da bu tarz bir etkinlik yapmayı düşündük. Tanzanya'da çalışma yaptığımız bölgelerden arkadaşlar. Bunlar Tanzanya'nın Masaileri, bölgede en çok bilinen insanlar ve yerel halk. Tanzanya'da Masailerin yaşadığı bölgelerde çözüm projeleri hazırlıyoruz. Su Kuyusu Derneği aynı zamanda yaptığı projelerle Dünya Su Konseyi üyeliğine Türkiye'nin ilk kabul edilmiş bağımsız Türk sivil toplum kuruluşudur.Onların giyim kuşamları, yaşam şekli, yaşam şekilleri çok doğal. Bu bölgelerde su kuyusu çalışmaları yaptığımız için onlara da teşekkür mahiyetinde Türkiye'ye gelmek istediler. Biz de maratonu fırsat bilerek bugüne denk getirdik. Tanzanya'daki su problemlerini böylece gündemimize taşımak istiyoruz.
https://tr.sputniknews.com/20211107/1050559763.html
https://tr.sputniknews.com/20211107/43-istanbul-maratonu-basladi-1050553219.html
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afrika, istanbul, su, maraton, yardım, vodafone istanbul maratonu, kabile, kıtlık, pankart, iklim, masai kabilesi

Masailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti

14:59 07.11.2021
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüMasailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti
Masailer, İstanbul Maratonu'nda Afrika'daki su sorununa dikkati çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla geldikleri İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda başlarına koydukları su kovalarıyla yürüdü.
Masailer, susuzlukla mücadele eden Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği'nin davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na katıldı.
Altunizade'den başlayan etkinlikte başlarına koydukları su kovalarıyla yürüyen Masailer, "Bir bardak su için 6 kilometre yürüyebilir misiniz?", "For us everday is a marathon", "Destek olun dünyamız iyiliğiniz ile güzelleşsin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, yaptığı açıklamada, Afrika'da yaşayan yerli halkın çektiği sıkıntıları, su problemlerini anlatabilmek için maratonu bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini söyledi.
43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
MULTİMEDYA
43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı
14:45
Dünyanın gözünün maratonda olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Biz de su problemlerini anlatabilmek için Afrika'daki yerli halkla, Masailerden oluşmuş bir grupla İstanbul'da bu tarz bir etkinlik yapmayı düşündük. Tanzanya'da çalışma yaptığımız bölgelerden arkadaşlar. Bunlar Tanzanya'nın Masaileri, bölgede en çok bilinen insanlar ve yerel halk. Tanzanya'da Masailerin yaşadığı bölgelerde çözüm projeleri hazırlıyoruz. Su Kuyusu Derneği aynı zamanda yaptığı projelerle Dünya Su Konseyi üyeliğine Türkiye'nin ilk kabul edilmiş bağımsız Türk sivil toplum kuruluşudur.
Onların giyim kuşamları, yaşam şekli, yaşam şekilleri çok doğal. Bu bölgelerde su kuyusu çalışmaları yaptığımız için onlara da teşekkür mahiyetinde Türkiye'ye gelmek istediler. Biz de maratonu fırsat bilerek bugüne denk getirdik. Tanzanya'daki su problemlerini böylece gündemimize taşımak istiyoruz.
43. İstanbul Maratonu başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
SPOR
43. İstanbul Maratonu başladı
09:22
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