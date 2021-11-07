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Meksikalı balıkçının son dileği gerçek oldu: Kamyonetiyle gömüldü
Meksikalı balıkçının son dileği gerçek oldu: Kamyonetiyle gömüldü
Meksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T06:20+0300
2021-11-07T06:21+0300
yaşam
meksika
cenaze
vasiyet
kamyonet
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Meksika’nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu. Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu.Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte gömüldü. Adan’ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti. Arana’nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana’nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi. Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana’nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ağlama sesleri duyuluyor.
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meksika, cenaze, vasiyet, kamyonet

Meksikalı balıkçının son dileği gerçek oldu: Kamyonetiyle gömüldü

06:20 07.11.2021 (güncellendi: 06:21 07.11.2021)
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken, cenazede çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Meksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken, cenazede çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken, cenazede çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Meksika’nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu. Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu.
Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte gömüldü.
Adan’ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti.
Arana’nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana’nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi.
Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana’nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ağlama sesleri duyuluyor.
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