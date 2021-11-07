https://tr.sputniknews.com/20211107/meksikali-balikcinin-son-dilegi-gercek-oldu-kamyonetiyle-gomuldu-1050552801.html

Meksikalı balıkçının son dileği gerçek oldu: Kamyonetiyle gömüldü

Meksikalı balıkçının son dileği gerçek oldu: Kamyonetiyle gömüldü

Meksika'da hayatını kaybeden balıkçı, vasiyeti üzerine oğlunun hediye ettiği ancak sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyonetiyle birlikte gömülürken... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T06:20+0300

2021-11-07T06:20+0300

2021-11-07T06:21+0300

yaşam

meksika

cenaze

vasiyet

kamyonet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050552776_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_c615cee1ba7cb91840a677894c067080.jpg

Meksika’nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu. Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu.Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte gömüldü. Adan’ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti. Arana’nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana’nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi. Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana’nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ağlama sesleri duyuluyor.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, cenaze, vasiyet, kamyonet