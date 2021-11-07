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Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar
Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar
Esenler' de bulunan Metris Cezaevi önüne otomobilleriyle gelen kişiler yüksek sesle müzik açıp havai fişek attılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T12:24+0300
2021-11-07T12:24+0300
2021-11-07T12:24+0300
türkiye
esenler
araba
hapishane
havai fişek
metris cezaevi
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Dün akşam saat 23.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Metris Cezaevi'nin önünde dört otomobil durdu. Otomobillerden birinden yüksek sesle müzik açıldı. Müzik yayını devam ettiği sırada otomobildekiler aşağı inerek havai fişek atmaya başladılar.Atılan havai fişeklerden biri yükseldikten sonra seyir halindeki bir taksinin üzerine düştü. Daha sonra geldikleri otomobillere binen kişiler, bölgeden uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler korna çalarak yaşananlara tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20210613/cezaevinden-izinli-cikti-almanyaya-kacmak-isterken-havalimaninda-yakalandi-1044723958.html
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esenler, araba, hapishane, havai fişek, metris cezaevi
Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar
Esenler' de bulunan Metris Cezaevi önüne otomobilleriyle gelen kişiler yüksek sesle müzik açıp havai fişek attılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün akşam
saat 23.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Metris Cezaevi'nin önünde dört otomobil durdu.
Otomobillerden birinden yüksek sesle müzik açıldı. Müzik yayını devam ettiği sırada otomobildekiler aşağı inerek havai fişek atmaya başladılar.
Atılan havai fişeklerden biri yükseldikten sonra seyir halindeki bir taksinin üzerine düştü. Daha sonra geldikleri otomobillere binen kişiler, bölgeden uzaklaştı.
O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler korna çalarak yaşananlara tepki gösterdi.