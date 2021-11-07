https://tr.sputniknews.com/20211107/metris-cezaevinin-onunde-havai-fisek-attilar-1050556615.html

Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar

Metris Cezaevi'nin önünde havai fişek attılar

Esenler' de bulunan Metris Cezaevi önüne otomobilleriyle gelen kişiler yüksek sesle müzik açıp havai fişek attılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T12:24+0300

2021-11-07T12:24+0300

2021-11-07T12:24+0300

türkiye

esenler

araba

hapishane

havai fişek

metris cezaevi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/07/1050556570_40:0:1948:1073_1920x0_80_0_0_7fc610f205adf046944e33d38ddec344.jpg

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Metris Cezaevi'nin önünde dört otomobil durdu. Otomobillerden birinden yüksek sesle müzik açıldı. Müzik yayını devam ettiği sırada otomobildekiler aşağı inerek havai fişek atmaya başladılar.Atılan havai fişeklerden biri yükseldikten sonra seyir halindeki bir taksinin üzerine düştü. Daha sonra geldikleri otomobillere binen kişiler, bölgeden uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler korna çalarak yaşananlara tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20210613/cezaevinden-izinli-cikti-almanyaya-kacmak-isterken-havalimaninda-yakalandi-1044723958.html

türkiye

esenler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esenler, araba, hapishane, havai fişek, metris cezaevi