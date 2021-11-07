https://tr.sputniknews.com/20211107/mhpli-ilknur-fidan-kendisini-darp-eden-eski-esinden-sikayetci-oldu-1050559844.html

MHP'li İlknur Fidan, kendisini darp eden eski eşinden şikayetçi oldu

MHP'li İlknur Fidan, kendisini darp eden eski eşinden şikayetçi oldu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan, şiddet gördüğü eski eşi H.H.K.’dan şikayetçi oldu. Fidan koruyucu tedbir talebinde de bulundu. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:43+0300

2021-11-07T14:43+0300

2021-11-07T14:43+0300

türkiye

mhp

darp

şikayet

ilknur fidan

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Cuma günü gerçekleşen olayda, H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

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mhp, darp, şikayet, ilknur fidan