https://tr.sputniknews.com/20211107/milli-tenisci-cem-ilkel-italyada-finale-yukseldi-1050561006.html

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da finale yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da finale yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında adını finale yazdırdı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T15:53+0300

2021-11-07T15:53+0300

2021-11-07T15:53+0300

spor

italya

türkiye

tenis

final

yarı final

cem ilkel

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde elemelerden gelen Macar raket Fabian Marozsan ile karşılaştı.Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda ilk servislerinden yüzde 83 ile puan çıkararak 7-6, 5-7, 6-4 ile geçen Cem İlkel, finale çıktı.Milli tenisçi Cem İlkel'in finaldeki rakibi 1 numaralı seribaşı Alex Molcan'ı eleyerek finale yükselen 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune oldu.Klasmanın 158. basamağındaki Cem İlkel'in dünya 118 numarası Holger Rune ile final karşılaşması TSİ 18.30'da başlayacak. ​​​​​​​

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italya, türkiye, tenis, final, yarı final, cem ilkel