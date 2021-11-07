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NBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
NBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 114-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı attı. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T10:12+0300
2021-11-07T10:13+0300
spor
abd
basketbol
nba
maç
lig
chicago bulls
furkan korkmaz
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NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Bulls'u yenen 76ers, üst üste 6. galibiyetini elde etti.Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 15 ribaunt ve Furkan Korkmaz 25 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Yüzde 69,2 saha içi isabetiyle oynayan Furkan, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.Ev sahibi Bulls'ta Zach LaVine'in 32 sayı, 9 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 95-94 yenildiği müsabakayı 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.Mavericks, Doncic'in son saniye basketiyle kazandıDallas Mavericks, ağırladığı Boston Celtics'i all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 107-104 mağlup etti.Maçın kahramanı Doncic 33 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kristaps Porzingis de Mavericks'e 21 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.Celtics cephesinde 32 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Jayson Tatum ve 20 sayı, 6 asist üreten Dennis Schroder'in gayreti galibiyete yetmedi.SonuçlarDenver Nuggets-Houston Rockets: 95-94Miami Heat-Utah Jazz: 118-115Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-114Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-104Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 121-117Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-90
https://tr.sputniknews.com/20211103/chris-paul-nba-tarihinin-en-cok-asist-yapan-ucuncu-oyuncusu-oldu-1050438904.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/nba-tarihinin-en-iyi-75-oyuncusu-listesinin-ikinci-bolumu-aciklandi-1050043424.html
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abd, basketbol, nba, maç, lig, chicago bulls, furkan korkmaz

NBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı

10:12 07.11.2021 (güncellendi: 10:13 07.11.2021)
© AANBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı
NBA'de Furkan Korkmaz, 25 sayıyla sezonun en yüksek skoruna ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 114-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı attı.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesini ilgilendiren mücadelede Bulls'u yenen 76ers, üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 15 ribaunt ve Furkan Korkmaz 25 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Yüzde 69,2 saha içi isabetiyle oynayan Furkan, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
Ev sahibi Bulls'ta Zach LaVine'in 32 sayı, 9 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 95-94 yenildiği müsabakayı 9 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Mavericks, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı

Dallas Mavericks, ağırladığı Boston Celtics'i all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 107-104 mağlup etti.
Maçın kahramanı Doncic 33 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Kristaps Porzingis de Mavericks'e 21 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Celtics cephesinde 32 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Jayson Tatum ve 20 sayı, 6 asist üreten Dennis Schroder'in gayreti galibiyete yetmedi.
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Sonuçlar

Denver Nuggets-Houston Rockets: 95-94
Miami Heat-Utah Jazz: 118-115
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-114
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-104
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 121-117
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-90
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