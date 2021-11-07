https://tr.sputniknews.com/20211107/ozan-kabak-milli-takim-aday-kadrosundan-cikarildi-1050561562.html

Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosundan... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T16:06+0300

2021-11-07T16:06+0300

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spor

türkiye

aday

milli takım

kadro

ozan kabak

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin viral enfeksiyon geçirdiği belirtildi.Açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" ifadesi kullanıldı.Aday kadroA Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan BolatDefans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan YılmazOrta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem AktürkoğluForvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman

https://tr.sputniknews.com/20211012/eren-derdiyok-tercih-sansim-olsaydi-turk-milli-takimi-icin-oynamak-isterdim-1049741252.html

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türkiye, aday, milli takım, kadro, ozan kabak