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https://tr.sputniknews.com/20211107/pasinyan-azerbaycan-ile-ateskese-tam-olarak-uyulmuyor-1050568721.html
Paşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor
Paşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını belirtti. 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T23:45+0300
2021-11-07T23:45+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
nikol paşinyan
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Ermenistan Kamu Televizyonu’na demeç veren Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını, bu durumun bölgedeki Rus barış gücü tarafından da tespit edildiğini söyledi ve tüm olayların soruşturulması ile ilgili umudunu dile getirdi.Paşinyan, “Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere, ateşkes düzenine tam olarak uyulmadığını üzülerek belirtmek durumundayım. Bu, barış gücü birlileri tarafından da tespit edildi ve bu vakaların gerektiği gibi soruşturulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını umarım” diye konuştu.40 Ermeni mahkumun bir çoğunun Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 9 Kasım’da Dağlık Karabağ'da ateşkes bildirgesi imzalandıktan sonra tutuklandığına dikkat çeken Paşinyan, bununla birlikte bildirgenin Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da ve Laçin koridorunun çevresinde konuşlandırılmasına ilişkin paragrafının tamamen uygulandığını vurguladı:9 Kasım’da Rusya ve Azerbaycan ile üçlü zirveye katılma imkanlarını değerlendiren Paşinyan, ‘şu anda toplantının 9 Kasım’da yapılacağına dair herhangi bir anlaşma olmadığını’ ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" demiş, ancak tarih konusunda açıklama yapmamıştı.
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rusya, ermenistan, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, nikol paşinyan

Paşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor

23:45 07.11.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını belirtti.
Ermenistan Kamu Televizyonu’na demeç veren Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını, bu durumun bölgedeki Rus barış gücü tarafından da tespit edildiğini söyledi ve tüm olayların soruşturulması ile ilgili umudunu dile getirdi.
Paşinyan, “Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere, ateşkes düzenine tam olarak uyulmadığını üzülerek belirtmek durumundayım. Bu, barış gücü birlileri tarafından da tespit edildi ve bu vakaların gerektiği gibi soruşturulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını umarım” diye konuştu.
40 Ermeni mahkumun bir çoğunun Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 9 Kasım’da Dağlık Karabağ'da ateşkes bildirgesi imzalandıktan sonra tutuklandığına dikkat çeken Paşinyan, bununla birlikte bildirgenin Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da ve Laçin koridorunun çevresinde konuşlandırılmasına ilişkin paragrafının tamamen uygulandığını vurguladı:
“Rusya’nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesindeki katkısına büyük değer verdiğimi söylemek istiyorum.”
9 Kasım’da Rusya ve Azerbaycan ile üçlü zirveye katılma imkanlarını değerlendiren Paşinyan, ‘şu anda toplantının 9 Kasım’da yapılacağına dair herhangi bir anlaşma olmadığını’ ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" demiş, ancak tarih konusunda açıklama yapmamıştı.
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