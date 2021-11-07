https://tr.sputniknews.com/20211107/pasinyan-azerbaycan-ile-ateskese-tam-olarak-uyulmuyor-1050568721.html

Paşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor

Paşinyan: Azerbaycan ile ateşkese tam olarak uyulmuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını belirtti. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T23:45+0300

2021-11-07T23:45+0300

2021-11-07T23:45+0300

dünya

rusya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

nikol paşinyan

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Ermenistan Kamu Televizyonu’na demeç veren Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını, bu durumun bölgedeki Rus barış gücü tarafından da tespit edildiğini söyledi ve tüm olayların soruşturulması ile ilgili umudunu dile getirdi.Paşinyan, “Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere, ateşkes düzenine tam olarak uyulmadığını üzülerek belirtmek durumundayım. Bu, barış gücü birlileri tarafından da tespit edildi ve bu vakaların gerektiği gibi soruşturulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını umarım” diye konuştu.40 Ermeni mahkumun bir çoğunun Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 9 Kasım’da Dağlık Karabağ'da ateşkes bildirgesi imzalandıktan sonra tutuklandığına dikkat çeken Paşinyan, bununla birlikte bildirgenin Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da ve Laçin koridorunun çevresinde konuşlandırılmasına ilişkin paragrafının tamamen uygulandığını vurguladı:9 Kasım’da Rusya ve Azerbaycan ile üçlü zirveye katılma imkanlarını değerlendiren Paşinyan, ‘şu anda toplantının 9 Kasım’da yapılacağına dair herhangi bir anlaşma olmadığını’ ifade etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" demiş, ancak tarih konusunda açıklama yapmamıştı.

rusya

ermenistan

azerbaycan

karabağ

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rusya, ermenistan, azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, nikol paşinyan